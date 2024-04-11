Правительство Германии предлагает создать инвестиционный фонд для восстановления Украины

Министерство развития Германии Свенья Шульце в Бородянке Киевской области. Фото: IMAGO

Германия предлагает партнерам в Евросоюзе создать новый инвестиционный фонд для поддержки инвестиций частного сектора в Украину. Эта инициатива направлена на помощь в решении проблемы огромных затрат на восстановление после войны.

Об этом говорится в новом документе по восстановлению Украины, который правительство Германии обнародовало в среду, 10 апреля.

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"Государственных денег будет недостаточно, нам также понадобятся частные инвесторы", — заявила министерша развития Германии Свенья Шульце.

По последним прогнозам Всемирного банка, Украине нужно около 486 миллиардов долларов, чтобы возместить ущерб, нанесенный войной с Россией.

По словам Шульце, привлечение инвестиций в Украину со стороны бизнеса является одним из приоритетов Конференции по восстановлению Украины на 2024 год, которая состоится в Германии 11 июня.

Фонд, который предлагает Германия, должен предоставить капитал от государственных доноров для уменьшения рисков и поддержки крупномасштабных частных инвестиционных проектов в таких ключевых секторах, как энергетика и инфраструктура.

Что еще нужно знать

Напомним, Швейцария предоставит Украине около 5 миллиардов швейцарских франков (более 5 миллиардов евро) на восстановление страны. Это финансирование планируется направить к 2036 году.

Мы также писали, что в Министерстве иностранных дел Дании приняли решение предоставить Украине пакет финансовой помощи для восстановления поврежденных от российских обстрелов объектов энергетики. Стоимость пакета составляет около 5,8 миллионов евро.