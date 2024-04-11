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Германия планирует создать международный фонд для восстановления Украины

11 апреля 2024 14:06
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Правительство Германии предлагает создать инвестиционный фонд для восстановления Украины
Министерство развития Германии Свенья Шульце в Бородянке Киевской области. Фото: IMAGO
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

Германия предлагает партнерам в Евросоюзе создать новый инвестиционный фонд для поддержки инвестиций частного сектора в Украину. Эта инициатива направлена на помощь в решении проблемы огромных затрат на восстановление после войны.

Об этом говорится в новом документе по восстановлению Украины, который правительство Германии обнародовало в среду, 10 апреля.

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"Государственных денег будет недостаточно, нам также понадобятся частные инвесторы", — заявила министерша развития Германии Свенья Шульце.

По последним прогнозам Всемирного банка, Украине нужно около 486 миллиардов долларов, чтобы возместить ущерб, нанесенный войной с Россией.

По словам Шульце, привлечение инвестиций в Украину со стороны бизнеса является одним из приоритетов Конференции по восстановлению Украины на 2024 год, которая состоится в Германии 11 июня.

Фонд, который предлагает Германия, должен предоставить капитал от государственных доноров для уменьшения рисков и поддержки крупномасштабных частных инвестиционных проектов в таких ключевых секторах, как энергетика и инфраструктура.

Что еще нужно знать

Напомним, Швейцария предоставит Украине около 5 миллиардов швейцарских франков (более 5 миллиардов евро) на восстановление страны. Это финансирование планируется направить к 2036 году.

Мы также писали, что в Министерстве иностранных дел Дании приняли решение предоставить Украине пакет финансовой помощи для восстановления поврежденных от российских обстрелов объектов энергетики. Стоимость пакета составляет около 5,8 миллионов евро.

Германия
война
инвестиции
бизнес
восстановление
помощь
война в Украине

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