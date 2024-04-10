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Швейцарія виділила Україні понад 5 млрд євро — на що підуть кошти

10 квітня 2024 15:48
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор
Україна отримає від Швейцарії понад 5 млрд євро — на що спрямують кошти
Парламент Швейцарії. Фото: Reuters
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

Швейцарія надасть Україні близько 5 мільярдів швейцарських франків (понад 5 мільярдів євро) на відновлення країни. Це фінансування планують спрямувати до 2036 року.

Про це повідомляє пресслужба уряду Швейцарії у середу, 10 квітня.

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Відповідне рішення було схвалено федеральною радою країни. Згідно з ним, Україна має отримати близько 5 млрд швейцарських франків до 2036 року, 1,5 млрд з яких Швейцарія вже виділила на 2028 рік.

У повідомленні сказано, що таким чином Швейцарія посилає "потужний сигнал солідарності" з постраждалими і робить свій внесок у забезпечення стабільності в усій Європі.

За даними Світового банку, на відновлення України потрібно 486 мільярдів доларів. Ця оцінка ґрунтується на аналізі збитків і потреб, який проведений за спільного фінансування Швейцарії.

"Швейцарія та Україна спільно започаткували процес політичного відновлення в широкому масштабі на конференції з відновлення України в Лугано в липні 2022 року. 59 делегацій держав і міжнародних організацій, які були присутні на ній, погодили принципи", — йдеться на сайті уряду Швейцарії.

Що ще треба знати

Нагадаємо, у Міністерстві закордонних справ Данії ухвалили рішення надати Україні пакет фінансової допомоги на відновлення пошкоджених від російських обстрілів об'єктів енергетики. Вартість пакета становить близько 5,8 мільйона євро.

Ми також писали, що Південна Корея надасть Україні середньо- та довгострокову фінансову допомогу. Йдеться про 2,3 мільярда доларів, а також кошти на реабілітацію українським захисникам.

війна
фінансова допомога
Швейцарія
гроші
відновлення
війна в Україні

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