Робота у Німеччині — близько 200 тис. українців працевлаштують

Українські біженці. Фото: УНІАН

У Німеччині бізнес готовий допомогти у більш оперативному працевлаштуванні біженців. Зокрема, близько 200 тисяч українців планують інтегрувати у ринок праці ФРН.

Про це повідомили у Міністерстві праці ФРН, пише DW.

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За словами міністра праці ФРН Губертуса Гайля, німецькі бізнес-асоціації, профспілки та місцева влада ладні консолідуватися задля підтримки швидкої інтеграції біженців на ринку праці.

Він зазначив, що потрібно загалом працевлаштувати потенційних 400 тис. людей на ринку праці, які володіють базовими знаннями німецької мови.

"Близько 200 тисяч із них — це біженці з України, які пройшли інтеграційний курс чи збираються це зробити", — повідомив міністр.

Зокрема, у німецькій асоціації роботодавців вважають, що будь-які можливості працевлаштування є значно кращими, аніж залишати людей на соціальній допомозі.

У жовтні через міграційну кризу та дефіциту кадрів уряд вирішив змінити підходи до працевлаштування мігрантів.

Там заявили, що відбудеться перехід до широкомасштабних дій для того, щоб українці у Німеччині вийшли на німецький ринок праці.

На тлі цього, зокрема, планують посилити вимоги до біженців. Так, якщо місцеві безробітні в цій країні зобов'язані регулярно звітувати щодо успіхів у пошуку роботи в агенції з праці (Jobcenter), то до українців таких вимог не було. Проте тепер саме це зміниться.

Отримувачі соцдопомоги будуть зобов'язані раз на шість тижнів звітувати про зусилля у працевлаштуванні. При цьому агенції з праці будуть активніше пропонувати конкретні робочі місця.

Більше про роботу

Нагадаємо, деякі країни хочуть скоротити допомогу для українських біженців. Йдеться про соціальні виплати, умови надання житла та мотивацію працювати.

Також ми писали, що у Литві департамент міграції почне обмін цифрових посвідок на проживання для українських біженців наприкінці листопада. Термін дії попередніх документів скоро завершується.