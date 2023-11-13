Допомога біженцям у Німеччині зросте — як зміняться суми виплат

Гроші у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У Німеччині українським біженцям надається допомога нарівні з німцями. За планами тамтешнього уряду, у 2024 році розмір виплат збільшиться.

Про це інформує Вundesregierung.de.

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Які будуть виплати українцям у Німеччині у 2024-му

За даними уряду, наступного року за планом будуть підвищені стандартні ставки соціальної допомоги. Відповідну постанову затвердила Федеральна рада.

Як йдеться на офіційному урядовому сайті, усі громадяни, хто залежить від соціальної допомоги чи допомоги Bürgergeld, із січня 2024-го отримуватимуть більше грошей.

"Самотні дорослі отримуватимуть 563 євро на місяць — на 61 євро більше, ніж раніше", — зазначається у повідомлені.

Із наступного року стандартні розміри соцдопомоги та допомоги Bürgergeld зростуть на 12%. Допомогу Bürgergeld виплачують як основне забезпечення для шукачів роботи як громадянам Німеччини, так і громадянам України із тимчасовим захистом.

Розміри виплат у 2024 році будуть такі:

самотнім особам/самотнім батькам виплачуватимуть 563 євро (нині 502 євро);

сімейним парам на одного партнера — 506 євро (цьогоріч 451 євро);

дорослі у закладах — 451 євро (у 2023 році 402 євро);

підліткам 14-17 років — 471 євро (нині 420 євро);

дітям 6-13 років — 390 євро (зараз 348 євро);

дітям до 5 років — 357 євро (цьогоріч 318 євро).

Також зростуть суми на особисте шкільне приладдя на 12%. У першій половині навчального року допомога збільшиться із 116 до 130 євро, у другій половині року — із 58 до 65 євро.

Заробітки українців у Німеччині

Як відомо, основна частка вимушених українських мігрантів перебуває у Польщі та Німеччині.

Вразливі категорії громадян України, які приїхали в Німеччину після лютого минулого року, отримують допомогу. Ті, кому вдалося працевлаштуватися, отримують у середньому зарплату 1550 євро. Здебільшого працюють на неповну ставку, відвідують оплачуване навчання та практику.

Жінки значно частіше працюють неповний день, ніж чоловіки, тому заробляють істотно менше: 1200 євро замість 2300 (у чоловіків).

Більше про допомогу

Норвегія виділила для України додаткові 84 мільйони євро на гуманітарну допомогу. Кошти були надані через профільні організації Норвегії.

Також ми писали, що українські біженці продовжують отримувати соціальні виплати у багатьох країнах Європи. Найбільше українцям платять у Бельгії — 1140 євро (45 429 грн) на дорослого.