Работа в Германии — около 200 тыс. украинцев трудоустроят

Украинские беженцы. Фото: УНИАН

В Германии бизнес готов помочь в более оперативном трудоустройстве беженцев. В частности, около 200 тысяч украинцев планируют интегрировать в рынок труда ФРГ.

Об этом сообщили в Министерстве труда ФРГ, пишет DW.

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По словам министра труда ФРГ Губертуса Гайля, немецкие бизнес-ассоциации, профсоюзы и местные власти готовы консолидироваться для поддержки быстрой интеграции беженцев на рынке труда.

Он отметил, что нужно в целом трудоустроить потенциальных 400 тыс. человек на рынке труда, обладающих базовыми знаниями немецкого языка.

"Около 200 тысяч из них — это беженцы из Украины, которые прошли интеграционный курс или собираются это сделать", — сообщил министр.

В частности, в немецкой ассоциации работодателей считают, что любые возможности трудоустройства значительно лучше, чем оставлять людей на социальной помощи.

В октябре из-за миграционного кризиса и дефицита кадров правительство решило изменить подходы к трудоустройству мигрантов.

Там заявили, что произойдет переход к широкомасштабным действиям для того, чтобы украинцы в Германии вышли на немецкий рынок труда.

На фоне этого, в частности, планируется ужесточить требования к беженцам. Так, если местные безработные в этой стране обязаны регулярно отчитываться об успехах в поиске работы в агентстве по труду (Jobcenter), то к украинцам таких требований не было. Однако именно это изменится.

Получатели соцпомощи будут обязаны раз в шесть недель отчитываться об усилиях в трудоустройстве. При этом агентства по труду будут более активно предлагать конкретные рабочие места.

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Напомним, что некоторые страны хотят сократить помощь для украинских беженцев. Речь идет о социальных выплатах, условиях предоставления жилья и мотивации работать.

Также мы писали, что в Литве департамент миграции начнет обмен цифровых вида на жительство для украинских беженцев в конце ноября. Срок действия предыдущих документов скоро истекает.