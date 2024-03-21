Ціни падають — які продукти тимчасово стали доступні у березні

Продукти у магазині. Фото: Freepik

Навесні 2024 року на полицях українських магазинів різко знизилися ціни на популярні продукти. Йдеться про курятину та яйця.

Про це свідчать дані моніторингу порталу "Мінфін".

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Як впали ціни на популярні продукти

За інформацією аналітиків, за останній місяць деякі види курятини та яйця стали дешевшими у деяких супермаркетах на 10-12 гривень.

Так, подешевшали порівняно з лютим курячі стегна, які місяць тому коштували 106,48 грн/кг, а в березні ціна становить 102,45 грн/кг.

Впали ціни на курячі гомілки — з 78,85 грн/кг до 74,90 грн/кг, а тушка — з 84,96 грн/кг до 81,99 грн/кг.

Джерело: Мінфін

За десяток яєць марки "Квочка" у лютому правили 58,01 грн, а в березні — 55,20 грн. Вартість яєць марки "Ясенсвіт" знизилась з 61,57 грн до 59,95 грн.

Джерело: Мінфін

Як зазначили в Інституті аграрної економіки, ціни на яйця традиційно почнуть дорожчати з наближенням Великодня, за умов, що не погіршиться ситуація, пов’язана з повномасштабною війною.

У Торгово-промисловій палаті України повідомили, що виробники курятини не передбачають різкого зростання цін, однак надалі буде присутній інфляційний компонент та вплив війни.

Що ще варто знати

Нагадаємо, на початку 2024 року завдяки монетарній політиці Національного банку інфляція в країні сповільнилася до 4,3%. Однак у другому півріччі очікується зростання споживчих цін.

Також у лютому інфляція в єврозоні знизилася з 2,8% до 2,6%, продовжуючи тренд зниження з жовтня 2022-го, коли рівень цін досяг піку у майже 11%. Це уповільнення відбулося на тлі зменшення цін на пальне, що підтвердило тенденцію останніх місяців.