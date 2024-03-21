Цены падают — какие продукты временно стали доступны в марте

Продукты в магазине. Фото: Freepik

Весной 2024 года на полках украинских магазинов резко снизились цены на популярные продукты. Речь идет о курятине и яйцах.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга портала Минфин.

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Как упали цены на популярные продукты

По информации аналитиков, за последний месяц некоторые виды курятины и яйца стали дешевле в некоторых супермаркетах на 10-12 гривен.

Так, подешевели по сравнению с февралем куриные бедра, которые месяц назад стоили 106,48 грн/кг, а в марте цена составляет 102,45 грн/кг.

Упали цены на куриные голени — с 78,85 грн/кг до 74,90 грн/кг, а тушка — с 84,96 грн/кг до 81,99 грн/кг.

Источник: Минфин

За десяток яиц марки "Квочка" в феврале правили 58,01 грн, а в марте — 55,20 грн. Стоимость яиц марки "Ясенсвит" снизилась с 61,57 грн до 59,95 грн.

Источник: Минфин

Как отметили в Институте аграрной экономики, цены на яйца традиционно начнут дорожать с приближением Пасхи, при условии, что не ухудшится ситуация, связанная с полномасштабной войной.

В Торгово-промышленной палате Украины сообщили, что производители курятины не предполагают резкого роста цен, однако в дальнейшем будет присутствовать инфляционный компонент и влияние войны.

Что еще стоит знать

Напомним, в начале 2024 года благодаря монетарной политике Национального банка инфляция в стране замедлилась до 4,3%. Однако во втором полугодии ожидается рост потребительских цен.

Также в феврале инфляция в еврозоне снизилась с 2,8% до 2,6%, продолжая тренд снижения с октября 2022-го, когда уровень цен достиг пика почти в 11%. Это замедление произошло на фоне снижения цен на топливо, что подтвердило тенденцию последних месяцев.