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"Нова пошта" призупинила відправку продуктів до ЄС: що відомо

19 квітня 2023 14:04
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Нова пошта призупинила відправку продуктів у ЄС — що відомо
Обслуговування у відділенні "Нової пошти". Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Українська логістична компанія "Нова пошта" тимчасово не прийматиме харчові продукти для відправлення в країни Європейського Союзу (ЄС). Причиною цього є запровадження обмежень на польській митниці.

Про це поінформував пресцентр "Нової пошти".

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Деталі заборони

Як зазначили у компанії, польський уряд запровадив тимчасові обмеження на імпорт та транзит багатьох продовольчих товарів з України. Серед них: цукор, зернові, кондитерські вироби, фрукти, овочі, перероблена плодово-овочева продукція.

"Тому "Нова пошта" тимчасово не приймає продукти в складі міжнародних посилок, які направляються в ЄС", — повідомляє пресслужба.

У компанії зауважили, що наразі очікують подальших роз'яснень урядів, як Польщі, так і України для уточнення можливих термінів поновлення таких відправлень.

Ситуація з українським зерном

15 квітня уряд Польщі заборонив ввезення зерна та різного продовольства з України. Заборона, яка діятиме до 30 червня, стосується також транзиту аграрної продукції у треті країни. Після цього про таку ж заборону заявили Угорщина та Словаччина.

Через проблеми з експортом українського зерна Європейська комісія (ЄК) заявила про плани збільшити підтримку фермерів п'яти країн.

18 квітня голова Міністерства економіки Юлія Свириденко за підсумками переговорів у Варшаві заявила, що транзит сільськогосподарської продукції з України через територію Польщі розблокують у ніч з 20 на 21 квітня.

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда призначив нового міністра сільського господарства через продовольчу кризу, пов’язану з транзитом українського зерна через Польщу до третіх країн.

Також ми писали, що речник Європейської комісії заявив, що односторонні дії держав-членів Європейського Союзу щодо торгівлі є неприйнятними. Йдеться про рішення Польщі та Угорщини про заборону імпорту зерна та інших продуктів харчування з України для захисту місцевого сільськогосподарського сектору.

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