Новая почта приостановила отправку продуктов в ЕС — что известно

Обслуживание в отделении "Новой почты". Фото: google.com

Украинская логистическая компания "Новая почта" временно не будет принимать продукты питания для отправки в страны Европейского Союза (ЕС). Причиной этого является введение ограничений на польской таможне.

Об этом проинформировал пресс-центр "Новой почты".

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Подробности запрета

Как отметили в компании, польское правительство ввело временные ограничения на импорт и транзит многих продовольственных товаров из Украины. Среди них сахар, зерновые, кондитерские изделия, фрукты, овощи, переработанная плодово-овощная продукция.

"Поэтому Новая почта временно не принимает продукты в составе международных посылок, которые направляются в ЕС", — сообщает пресс-служба.

В компании отметили, что ожидают дальнейших разъяснений правительств, как Польши, так и Украины для уточнения возможных сроков возобновления таких отправлений.

Ситуация с украинским зерном

15 апреля правительство Польши запретило ввоз зерна и разного продовольствия из Украины. Запрет, действующий до 30 июня, касается также транзита аграрной продукции в третьи страны. После этого о таком же запрете заявили Венгрия и Словакия.

Из-за проблем с экспортом украинского зерна Европейская комиссия (ЕК) заявила о планах увеличить поддержку фермеров пяти стран.

18 апреля глава Министерства экономики Юлия Свириденко по итогам переговоров в Варшаве заявила, что транзит сельскохозяйственной продукции из Украины через территорию Польши разблокируется в ночь с 20 на 21 апреля.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда назначил нового министра сельского хозяйства из-за продовольственного кризиса, связанного с транзитом украинского зерна через Польшу в третьи страны.

Также мы писали, что представитель Европейской комиссии заявил, что односторонние действия государств-членов Европейского Союза по торговле неприемлемы. Речь идет о решении Польши и Венгрии о запрете импорта зерна и других продуктов питания из Украины для защиты местного сельскохозяйственного сектора.