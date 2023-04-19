Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Экономика arrow "Новая почта" приостановила отправку продуктов в ЕС: что известно arrow

"Новая почта" приостановила отправку продуктов в ЕС: что известно

19 апреля 2023 14:04
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Новая почта приостановила отправку продуктов в ЕС — что известно
Обслуживание в отделении "Новой почты". Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Украинская логистическая компания "Новая почта" временно не будет принимать продукты питания для отправки в страны Европейского Союза (ЕС). Причиной этого является введение ограничений на польской таможне.

Об этом проинформировал пресс-центр "Новой почты".

Читайте также:

Подробности запрета

Как отметили в компании, польское правительство ввело временные ограничения на импорт и транзит многих продовольственных товаров из Украины. Среди них сахар, зерновые, кондитерские изделия, фрукты, овощи, переработанная плодово-овощная продукция.

"Поэтому Новая почта временно не принимает продукты в составе международных посылок, которые направляются в ЕС", — сообщает пресс-служба.

В компании отметили, что ожидают дальнейших разъяснений правительств, как Польши, так и Украины для уточнения возможных сроков возобновления таких отправлений.

Ситуация с украинским зерном

15 апреля правительство Польши запретило ввоз зерна и разного продовольствия из Украины. Запрет, действующий до 30 июня, касается также транзита аграрной продукции в третьи страны. После этого о таком же запрете заявили Венгрия и Словакия.

Из-за проблем с экспортом украинского зерна Европейская комиссия (ЕК) заявила о планах увеличить поддержку фермеров пяти стран.

18 апреля глава Министерства экономики Юлия Свириденко по итогам переговоров в Варшаве заявила, что транзит сельскохозяйственной продукции из Украины через территорию Польши разблокируется в ночь с 20 на 21 апреля.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда назначил нового министра сельского хозяйства из-за продовольственного кризиса, связанного с транзитом украинского зерна через Польшу в третьи страны.

Также мы писали, что представитель Европейской комиссии заявил, что односторонние действия государств-членов Европейского Союза по торговле неприемлемы. Речь идет о решении Польши и Венгрии о запрете импорта зерна и других продуктов питания из Украины для защиты местного сельскохозяйственного сектора.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

15:46 Каменских впервые прокомментировала развод с Потапом: рэпер не стал молчать

13:06 В Институте демографии сообщили, что Украина находится на грани смены этнического состава нации

15:25 Только одна категория: кто из украинцев может отказаться от повестки на улице

17:31 Усик с женой покинули Украину: опубликован прощальный снимок

11:45 Мудрик может уйти из "Челси": на украинца претендуют два клуба

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:36 Какие денежные выплаты гарантирует государство военным после демобилизации в 2023 году: список

20:30 Что грозит одесситам за неявку в военкомат

13:48 "Полная мобилизация" в Украине: что это такое и кто под нее подпадает

09:52 Число ликвидированных оккупантов приближается к 180 тысячам: Генштаб обнародовал новую статистику

15:55 Кто из мужчин сможет получить отсрочку от службы на пять лет: закон

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB