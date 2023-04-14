Новая почта предложит работу украинцам в Германии — что известно

Отделение "Новой почты" за границей. Фото: google.com

Украинская логистическая компания "Новая почта" планирует открыть отделения в Германии в апреле 2023 года. Уже ищут партнеров в ряде немецких городов и намерены объявить набор персонала.

Об этом говорится на официальной странице "Новой почты" в соцсети Facebook.

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Так, руководство компании продолжает воплощать план развития бизнеса на международной арене. Открыть первое немецкое отделение планируют в Берлине, а затем в Мюнхене, Кельне, Гамбурге и еще примерно в десяти городах ФРГ.

"Сейчас там находится более миллиона украинцев. Поэтому приглашаем к сотрудничеству партнеров для развития своей сети отделений в городах: Франкфурт-на-Майне, Дортмунд, Эссен, Штутгарт, Дюссельдорф, Лейпциг, Бремен, Нюрнберг, Ганновер, Дрезден", — говорится в сообщении.

В компании отмечают, что в немецких отделениях операторами будут также работать украинцы.

"Как только будут вакансии, обязательно проинформируем клиентов на нашей странице", — написали представители "Новой почты", говоря о перспективах набора персонала среди граждан Украины.

Больше о "Новой почте"

Напомним, компания продолжает расширять бизнес на территории Польши и имеет амбициозные планы. В частности, в первый месяц весны открыли офисы в новых польских городах. Теперь почтовые услуги Nova Post доступны в городах Белосток, Быдгощ, Щецин, Ченстохова, Кельце, Еленя-Гура, Гожув Великопольский и Ополе. Заработали два новых отделения в Кракове.

Также мы писали, что компания подвела итоги работы за прошлый год. Как рассказали представители компании, за 2022 год "Новая почта" открыла тысячу новых отделений, несколько раз увеличила доставку посылок от граждан в европейские страны.