"Нова пошта" відкрила друге відділення в столиці Чехії

Друге відділення "Нової пошти" у Чехії. Фото: "Нова пошта"

Українська логістична компанія "Нова пошта" відкрила своє друге відділення у Чехії. Воно запрацює у столиці країни — Празі.

Про це повідомляє УНІАН.

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Як та де працює відділення

Поштове відділення розташоване за адресою: м. Прага,186 00 Za Poříčskou bránou 256/6. Воно працює щодня, без вихідних. Там прийматимуть документи та посилки вагою до 30 кг.

"Найближчим часом для зручності наших клієнтів ми запустимо доставку у партнерські поштомати і пункти приймання-видачі посилок у магазинах, а також адресний забір із будь-якого міста Чехії", — зазначає CEO Nova Post у Чехії Володимир Стеренчук.

Зазначимо, що своє перше відділення у Чехії "Нова пошта" відкрила 5 червня. Воно працює у Празі за адресою: Pod Višňovkou 1664/29.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Укрпошта отримала три почесні відзнаки на престижній премії "World Post & Parcel Awards 2023". Зокрема, марку "Русскій воєнний корабль, іді ..." визнали найкращою у світі за 2022 рік.

Додамо, що ПАТ "Укрпошта" забезпечує доставку пенсій у Херсонську область після підриву Каховської ГЕС. Також організувала виплати державної допомоги переселенцям.