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"Нова пошта" відкрила ще одне відділення в Чехії

16 червня 2023 17:23
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
"Нова пошта" відкрила друге відділення в столиці Чехії
Друге відділення "Нової пошти" у Чехії. Фото: "Нова пошта"
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Українська логістична компанія "Нова пошта" відкрила своє друге відділення у Чехії. Воно запрацює у столиці країни — Празі. 

Про це повідомляє УНІАН

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Як та де працює відділення

Поштове відділення розташоване за адресою: м. Прага,186 00 Za Poříčskou bránou 256/6. Воно працює щодня, без вихідних. Там прийматимуть документи та посилки вагою до 30 кг. 

"Найближчим часом для зручності наших клієнтів ми запустимо доставку у партнерські поштомати і пункти приймання-видачі посилок у магазинах, а також адресний забір із будь-якого міста Чехії", — зазначає CEO Nova Post у Чехії Володимир Стеренчук. 

Зазначимо, що своє перше відділення у Чехії "Нова пошта" відкрила 5 червня. Воно працює у Празі за адресою: Pod Višňovkou 1664/29. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що Укрпошта отримала три почесні відзнаки на престижній премії "World Post & Parcel Awards 2023". Зокрема, марку "Русскій воєнний корабль, іді ..." визнали найкращою у світі за 2022 рік. 

Додамо, що ПАТ "Укрпошта" забезпечує доставку пенсій у Херсонську область після підриву Каховської ГЕС. Також організувала виплати державної допомоги переселенцям.

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