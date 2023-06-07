Пенсії та виплати переселенцям з Херсонщини — в Укрпошті розповіли деталі

В Укрпошті розповіли, як доставлятимуть пенсії та виплати переселенцям з Херсонщини
ПАТ "Укрпошта" забезпечує доставку пенсій у Херсонську область після підриву Каховської ГЕС. Також організувала виплати державної допомоги переселенцям.
Про це розповів керівник Укрпошти Ігор Смілянський у Telegram.
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Як повідомив Смілянський, у Херсоні та області працюють всі відділення пошти країни, а його підлеглі роблять все, щоб доставка пенсій продовжувалась.
"Команда робить все, щоб доставити пенсію, продукти та пошту", — зазначив голова поштової компанії.
Також працівники пошти допомагають у процесі евакуації населення. У співпраці з військово-цивільними адміністраціями, відповідними міністерствами та Укрзалізницею забезпечують виплати грошової допомоги в евакуаційних потягах.
Так, Укрпошта організувала виплати переселенцям із Херсонської області на вокзалі у Миколаєві, а також інших містах.
Він додав, що разом з фахівцями Пенсійного Фонду та Міністерства соцполітики опрацьовують питання виплати пенсій та житлових субсидій тим, хто залишив свої оселі, щоб населення мало кошти у містах евакуації.
Як зазначив раніше голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, евакуація проходить контрольовано, загалом евакуйовано понад 1,3 тис. осіб, зокрема осіб з особливими потребами, які будуть розміщені у Вінницькій та Хмельницькій областях.
Нагадаємо, у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій повідомили, що внаслідок підриву Каховської ГЕС евакуйовані мешканці Херсонської області отримають фінансову підтримку. Також на постраждалі території відправлять гуманітарну допомогу.