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В Укрпошті розповіли, як доставлятимуть пенсії та виплати переселенцям з Херсонщини

7 червня 2023 08:15
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Пенсії та виплати переселенцям з Херсонщини — в Укрпошті розповіли деталі
Жінка пенсійного віку на пошті. Фото: УНІАН
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

ПАТ "Укрпошта" забезпечує доставку пенсій у Херсонську область після підриву Каховської ГЕС. Також організувала виплати державної допомоги переселенцям.

Про це розповів керівник Укрпошти Ігор Смілянський у Telegram.

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Деталі

Як повідомив Смілянський, у Херсоні та області працюють всі відділення пошти країни, а його підлеглі роблять все, щоб доставка пенсій продовжувалась.

"Команда робить все, щоб доставити пенсію, продукти та пошту", — зазначив голова поштової компанії.

Також працівники пошти допомагають у процесі евакуації населення. У співпраці з військово-цивільними адміністраціями, відповідними міністерствами та Укрзалізницею забезпечують виплати грошової допомоги в евакуаційних потягах.

Так, Укрпошта організувала виплати переселенцям із Херсонської області на вокзалі у Миколаєві, а також інших містах.

Він додав, що разом з фахівцями Пенсійного Фонду та Міністерства соцполітики опрацьовують питання виплати пенсій та житлових субсидій тим, хто залишив свої оселі, щоб населення мало кошти у містах евакуації.

Як зазначив раніше голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, евакуація проходить контрольовано, загалом евакуйовано понад 1,3 тис. осіб, зокрема осіб з особливими потребами, які будуть розміщені у Вінницькій та Хмельницькій областях.

Нагадаємо, у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій повідомили, що внаслідок підриву Каховської ГЕС евакуйовані мешканці Херсонської області отримають фінансову підтримку. Також на постраждалі території відправлять гуманітарну допомогу.

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