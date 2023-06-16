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"Новая почта" открыла еще одно отделение в Чехии

16 июня 2023 17:23
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
"Новая почта" открыла второе отделение в столице Чехии
Второе отделение "Новой почты" в Чехии. Фото: "Новая почта"
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Украинская логистическая компания "Новая почта" открыла свое второе отделение в Чехии. Оно заработает в столице страны — Праге.

Об этом сообщает УНИАН.

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Как и где работает отделение

Почтовое отделение расположено по адресу: г. Прага, 186 00 Za Poříčskou bránou 256/6. Оно работает каждый день, без выходных. Там будут принимать документы и посылки весом до 30 кг.

"В ближайшее время для удобства наших клиентов мы запустим доставку в партнерские почтоматы и пункты приемки-выдачи посылок в магазинах, а также адресный забор из любого города Чехии", — отмечает CEO Nova Post в Чехии Владимир Стеренчук.

Отметим, что первое отделение в Чехии "Новая почта" открыла 5 июня. Он работает в Праге по адресу: Pod Višňovkou 1664/29.

Напомним, ранее мы писали, что Укрпочта получила три почетных награды на престижной премии "World Post & Parcel Awards 2023". В частности, марку "Русский военный корабель, иди…" признали лучшей в мире за 2022 год.

Добавим, что ПАО "Укрпочта" обеспечивает доставку пенсий в Херсонскую область после подрыва Каховской ГЭС. Также организовала выплаты государственной помощи переселенцам.

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