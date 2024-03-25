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Нові вимоги до переказів та оплати готівкою — пояснення НБУ

25 березня 2024 08:28
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Нацбанк пояснив деталі нових вимог до грошових переказів
Американська валюта у руках. Фото: Unsplush
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

Національний банк України (НБУ) пояснив деталі запровадження нових вимог до операцій з переказу коштів готівкою. Регулятор спростував інформацію про можливу заборону на перекази.

Про це інформує пресслужба Центробанку.

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Як зазначають у Нацбанку, у мережі поширюється спотворена інформація про те, що нібито громадяни не зможуть здійснювати перекази чи платити готівкою за послуги чи товари фізосіб-підприємців та інших юридичних осіб. Проте це не відповідає дійсності.

Насправді НБУ виступив із пропозицією посилення прозорості операцій з переказу коштів готівкою.

"У соціальних мережах поширюється недостовірна інформація, що громадяни не зможуть робити перекази чи платити готівкою за послуги чи товари ФОПів і інших юридичних осіб. Це не так! Національний банк запропонував посилити прозорість операцій з переказу коштів готівкою", — йдеться у повідомленні.

Йдеться про те, що готівкові кошти, переказані громадянами на користь фізосіб-підприємців/юридичних осіб, мають бути обов’язково зараховані надавачами платіжних послуг на банківські рахунки останніх (за номером IBAN) у безготівковій формі. Таким чином, вимоги не зачеплять звичайних українських громадян.

"Для громадян нічого не змінюється: вони як раніше можуть обирати зручний для них вид переказу та розрахунку за послуги чи товари ФОПів і інших юридичних осіб — готівкою чи безготівково", — наголосили в НБУ.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в НБУ оновили правила зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці. Згідно з рішенням, доступ до таємниці надалі буде обмеженим.

Також раніше експерти назвали загрози від реалізації планів Національного банку щодо можливого оновлення правил з банківської таємниці. Регулятор виступав за розширення переліку інформації, до якої матимуть доступ українські державні органи.

НБУ
долар
грошові перекази
валюта
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