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Новые требования к переводам и оплате наличными — объяснение НБУ

25 марта 2024 08:28
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Нацбанк объяснил детали новых требований к денежным переводам
Американская валюта в руках. Фото: Unsplush
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

Национальный банк Украины (НБУ) объяснил детали введения новых требований к операциям по переводу средств наличными деньгами. Регулятор опроверг информацию о возможном запрете на переводы.

Об этом информирует пресс-служба Центробанка.

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Как отмечают в Нацбанке, в сети распространяется искаженная информация о том, что якобы граждане не смогут осуществлять переводы или платить наличными за услуги или товары физлиц-предпринимателей и других юридических лиц. Однако это не соответствует действительности.

На самом деле НБУ выступил с предложением усиления прозрачности операций по обналичению средств.

"В социальных сетях распространяется недостоверная информация, что граждане не смогут делать переводы или платить наличными за услуги или товары ФЛП и других юридических лиц. Это не так! Национальный банк предложил усилить прозрачность операций по переводу средств наличными", — говорится в сообщении.

Речь идет о том, что наличные денежные средства, перечисленные гражданами в пользу физлиц-предпринимателей/юридических лиц, должны быть обязательно засчитаны поставщиками платежных услуг на банковские счета последних (по номеру IBAN) в безналичной форме. Таким образом, требования не затронут обычных украинских граждан.

"Для граждан ничего не меняется: они по-прежнему могут выбирать удобный для них вид перевода и расчета за услуги или товары ФЛП и других юридических лиц — наличными или безналично", — отметили в НБУ.

Что еще стоит знать

Напомним, в НБУ обновили правила хранения, защиты, использования и раскрытия банковской тайны. Согласно решению, доступ к тайне будет ограничен.

Также ранее эксперты назвали угрозы реализации планов Национального банка относительно возможного обновления правил по банковской тайне. Регулятор выступал за расширение перечня информации, к которой будут иметь доступ украинские государственные органы.

НБУ
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