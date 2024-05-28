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Новые требования к зарплатам и дефицит кадров — проблемы компаний в 2024 году

28 мая 2024 09:38
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Работа в 2024 году - рынок ждут новые зарплаты и дефицит кадров
Собеседование на работу. Фото: Freepik
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

В 2024 году украинские работодатели столкнулись с усилением негативных тенденций предыдущих лет. В частности, самые большие проблемы касаются увеличения дефицита квалифицированных кадров.

Об этом свидетельствуют исследование Robota.ua, пишет Forbes.

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Так, согласно исследованию, в стране в текущем году сразу 75% компаний заявляют о главной проблеме — дефиците квалифицированных кадров. На втором проблемном месте (16,1%) — завышенные требования к оплате труда работников в компаниях.

Далее следует проблема трудностей, вызванных географическими особенностями бизнеса во время войны (4,1%). На четвертом месте — проблема отсутствия желания украинцев идти работать в малоизвестные компании (2,3%).

 

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Источник: Forbes

Пути решения кадровой проблемы

Также компании рассказали, какие шаги приходится предпринимать, чтобы исправить ситуацию с дефицитом квалифицированных специалистов. Как свидетельствует опрос, для решения соответствующей проблемы 54% бизнеса собираются переквалифицировать работников и перераспределить обязанности в коллективе.

Среди других популярных решений — внедрение программ, направленных на молодых специалистов (33%), а также автоматизация процессов (24%).

Как рассказал гендиректор Robota.ua Валерий Решетняк, еще одним решением стало более активное привлечение работников из других стран. Так, 3,6% или около 20 опрошенных компаний рассказали, что приглашают на работу иностранных специалистов.

"В прошлом году и в начале 2024-го компании, особенно открывающие производство на западе Украины, начали привозить работников из Индии, Бангладеша, Таджикистана", — уточнил он.

В целом портал опросил 640 компаний, из них крупные предприятия — более 14%, средние — более 32%, микро- и малые — 53%.

Что еще стоит знать

Напомним, на рынке труда в Польше работодатели сталкиваются с трудом в поисках работников на сезонные работы. В то же время, компании готовы повышать заработную плату.

Также мы писали, что в Украине большинство компаний планируют повышать уровень оплаты труда для своих сотрудников в 2024 году. В основном уровень заработной платы может возрасти на 15%.

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работодатели

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