Зарплати у Кабміні — скільки заробили топчиновники у квітні

Засідання Кабінету міністрів. Фото: www.kmu.gov.ua

У Кабінеті Міністрів опублікували огляд доходів прем’єра, міністрів та інших членів за квітень 2024 року. Найбільшу заробітну плату отримав державний секретар уряду — понад 110 тис. гривень.

Про це йдеться на сайті Кабінету міністрів.

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Згідно з цими даними, фактично отримана заробітна плата очільника уряду Дениса Шмигаля становила 77,4 тис. гривень.

Нарахована заробітна плата — 96,15 тис. гривень, зокрема:

розмір посадового окладу — 48 тис. гривень;

розмір зарплати за час відрядження — 48 тис. гривень.

Утримані податки — 18,75 тис. гривень.

Обсяг фактичної зарплати першої віцепрем’єрки — міністра економіки Юлії Свириденко — 72,2 тис. гривень.

Нарахована заробітна плата – 89,69 тис. гривень, зокрема:

розмір посадового окладу — 43,7 тис. гривень;

заробітна плата за час відрядження — 34,96 тис. гривень;

допомога з тимчасової непрацездатності за рахунок організації — 11 тис. гривень.

Утримані податки — 17,49 тис. гривень.

Фактично отримана заробітна плата віцепрем’єром з питань європейської та євроінтеграції Ольгою Стефанішиною — 80,84 тис. гривень

Нарахована зарплата — 100,42 тис. гривні, зокрема:

розмір посадового окладу — 83,04 тис. гривень;

зарплата за час відрядження — 17,38 тис. гривень;

Утримані податки — 19,58 тис. гривень.

Віцепрем’єрка — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук отримала 77,4 тис. гривень.

Нарахована зарплата — 96,15 тис. гривень, зокрема:

розмір посадового окладу — 65,56 тис. гривень;

зарплата за час відрядження — 30,59 тис. гривень.

Утримані податки — 18,75 тис. гривень.

Зарплата віцепрем’єра інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністра цифрової трансформації Михайла Федорова — 77,4 тис. гривень.

Нарахована зарплата (посадовий оклад) — 96,15 тис. гривень. Утримані податки — 18,75 тис. гривень.

Віцепрем’єр з відновлення України — міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков — 77,4 тис. гривень.

Нарахована зарплата — 96,15 тис. гривень, зокрема:

розмір посадового окладу — 74,301 тис. гривень;

зарплата за час відрядження — 21,85 тис. гривень.

Утримані податки — 18,75 тис. гривень.

Заробітна плата міністра Кабінету Міністрів Олега Немчінова — 72,196 тис. гривень.

Нарахована заробітна плата — 178,91 тис. гривень, зокрема:

розмір посадового окладу — 87,41 тис. гривень;

відпустка — 2,78 тис. гривень;

розмір матеріальної допомоги на оздоровлення — 84,35 тис. гривень;

зарплата за час відрядження — 4,37 тис. гривень.

Утримані податки — 34,88 тис. гривень.

Держсекретар Кабінету Міністрів Олександр Ярема фактично отримав 110,12 тис. гривень.

Нарахована заробітна плата — 136,8 тис. гривень, зокрема:

розмір посадового окладу — 71,01 тис. гривень;

розмір надбавки за ранг — 800 грн;

розмір надбавки за вислугу років – 25,73 тис. гривень;

розмір надбавки за роботу з таємними документами — 18,379 тис. гривень;

зарплата за час відрядження — 20,88 тис. гривень.

Утримані податки — 26,677 тис. гривень.

Зарплата першого заступника Держсекретаря Кабінету Міністрів Костянтина Мар’євича — 82,357 тис. гривень.

Нарахована зарплата — 102,3 тис. гривень, зокрема:

розмір посадового окладу — 87,301 тис. гривень;

розмір надбавки за ранг — 800 грн;

розмір надбавки за вислугу років — 14,206 тис. гривень.

Утримані податки — 19,949 тис. гривень.

Фактична зарплата заступника Держсекретаря Кабінету Міністрів Олега Войтовича становила 99,735 тис. гривень.

Нарахована зарплата — 123,89 тис. гривень, зокрема:

розмір посадового окладу — 67,459 тис. гривень;

розмір надбавки за ранг — 800 грн;

розмір надбавки за вислугу років — 22,698 тис. гривень;

розмір надбавки за роботу з таємними документами — 13,095 тис. гривень.

зарплата за час відрядження — 19,841 тис. гривень.

Утримані податки — 24,159 тис. гривень.

Заступник Держсекретаря Кабінету Міністрів Павло Полянський фактично отримав 92,165 тис. гривень.

Нарахована зарплата становила 114,49 тис. гривень, зокрема:

розмір посадового окладу — 87,3 тис. гривень;

розмір надбавки за ранг — 1 тис. гривень;

розмір надбавки за вислугу років — 26,19 тис. гривень.

Утримані податки — 22,325 тис. гривень.

Фактично отримана зарплата заступника Держсекретаря Кабінету Міністрів Ігоря Яременка становила 102,546 тис. гривень.

Нарахована зарплата — 127,38 тис. гривень, зокрема:

розмір посадового окладу — 75,396 тис. гривень;

розмір надбавки за ранг — 800 грн;

розмір надбавки за вислугу років — 26,19 тис. гривень;

розмір надбавки за роботу з таємними документами — 13,09 тис. гривень;

зарплата за час відрядження — 11,9 тис. гривень.

Утримані податки — 24,84 тис. гривень.

Фактична зарплата заступника Держсекретаря Кабінету Міністрів Володимира Федорчука — 102,7 тис. гривень.

Нарахована заробітна плата — 127,58 тис. гривень, зокрема:

розмір посадового окладу — 87,3 тис. гривень;

розмір надбавки за ранг — 1 тис. гривень;

розмір надбавки за вислугу років — 26,19 тис. гривень;

розмір надбавки за роботу з таємними документами — 13,09 тис. гривень.

Утримані податки — 24,87 тис. гривень.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні через різницю між попитом та пропозицією очікується суттєве підвищення заробітних плат працівників. Найбільше підвищення припаде на 2025 рік.

Також ми писали, що в Україні всі підприємства, установи та організації будь-якої форми власності, зокрема фізособи-підприємці (ФОП), мають проводити індексацію заробітної плати працівників. Відомо, коли і хто отримає більше у 2024 році.