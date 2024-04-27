Зарплати військових у травні — хто буде отримувати додаткові 70 тис. грн

Військові біля банкомату. Фото: AFP

Уряд затвердив додаткову фінансову винагороду для військових у розмірі 70 тисяч гривень. Це не заміна "бойових" 100 тисяч, а додаткова плата за захист України. Ця виплата може бути застосована вже цього місяця.

Хто та за яких умов може отримати додаткові 70 тис. грн, розповіли у АрміяInform.

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Хто має право на додаткові виплати

Ця додаткова винагорода може бути отримана військовослужбовцями Збройних сил, Нацгвардією, СБУ, ГУР, Держприкордонслужбою, Службою спецзв’язку, Державною спеціальною службою транспорту та поліцією. Вона надається тим, хто безпосередньо перебуває на передовій з ворогом.

Умови для отримання додаткових 70 тис. грн

Ця виплата призначена для тих, хто безпосередньо перебуває на лінії зіткнення з ворогом. Її можуть отримати ті, хто виконує бойові або спеціальні завдання в першому ешелоні оборони або наступу на відстані до ротного опорного пункту. Також на додаткові 70 тисяч можуть розраховувати ті, хто виконує бойові завдання між позиціями Сил оборони та агресора, на окупованих РФ територіях, а також на території ворога.

Отже, відтепер військові, які перебувають на передовій, потенційно зможуть отримувати більш ніж 190 тисяч гривень на місяць:

грошове забезпечення, яке залежить від звання, посади та вислуги років (мінімум 20 100 грн),

100 тис. грн "бойових",

70 тис. грн винагороди.

Водночас щодо цієї виплати можуть бути деякі нюанси. Наприклад, якщо "бойові" виплачуються щомісяця і сума виплати залежить від кількості днів, протягом яких виконувалися завдання, то щодо виплати 70 тисяч формулювання в постанові Кабміну інше: "за кожні 30 днів (сумарно обчислених) виконання таких завдань". Це означає, що ця виплата не прив'язана до конкретного місяця і має бути виплачена тоді, коли буде набрано сумарно 30 днів виконання завдань.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Верховна Рада зобов'язала Кабінет міністрів ухвалити постанову про надання щомісячної винагороди військовослужбовцям на фронті у розмірі 70 тис. гривень. Відомо, яка сума з державного бюджету піде на фінансування додаткових витрат.

Ми також писали про можливі джерела фінансування для виділення додаткових виплат військовим. За словами Голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева, кошти на ці потреби можуть виділити з податків та внутрішнього боргу.