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Новые зарплаты военным — сколько будут платить защитникам с 1 мая

27 апреля 2024 16:02
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Ирина Шпак
редактор
Зарплаты военных в мае – кто будет получать дополнительные 70 тыс. грн
Военные возле банкомата. Фото: AFP
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

Правительство утвердило дополнительное финансовое вознаграждение для военных в размере 70 тысяч гривен. Это не замена "боевых" 100 тысяч, а дополнительная плата за защиту Украины. Эта выплата применима уже в этом месяце.

Кто и при каких условиях может получить дополнительные 70 тыс. грн, рассказали в АрміяInform.

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Кто имеет право на дополнительные выплаты

Это дополнительное вознаграждение может быть получено военнослужащими Вооруженных сил, Нацгвардией, СБУ, ГУР, Госпогранслужбой, Службой спецсвязи, Государственной специальной службой транспорта и полицией. Она предоставляется тем, кто находится непосредственно на передовой с врагом.

Условия получения дополнительных 70 тыс. грн

Эта выплата предназначена для непосредственно находящихся на линии столкновения с врагом. Ее могут получить те, кто выполняет боевые или специальные задания в первом эшелоне обороны или наступления на расстоянии до опорного ротного пункта. Также на дополнительные 70 тысяч могут рассчитывать те, кто выполняет боевые задачи между позициями сил обороны и агрессора, на оккупированных РФ территориях, а также на территории врага.

Следовательно, отныне находящиеся на передовой военные потенциально смогут получать более 190 тысяч гривен в месяц:

  • денежное довольствие, которое зависит от звания, должности и выслуги лет (минимум 20 100 грн),
  • 100 тыс. грн "боевых",
  • 70 тыс. грн вознаграждения.

В то же время, по этой выплате могут быть некоторые нюансы. Например, если "боевые" выплачиваются ежемесячно и сумма выплаты зависит от количества дней, в течение которых выполнялись задачи, то по выплате 70 тысяч формулировки в постановлении Кабмина другое: "за каждые 30 дней (суммарно вычисленных) выполнение таких задач". Это означает, что эта выплата не привязана к конкретному месяцу и должна быть выплачена, когда будет набрано суммарно 30 дней выполнения заданий.

Что еще стоит знать

Напомним, Верховная Рада обязала Кабинет министров принять постановление о предоставлении ежемесячного вознаграждения военнослужащим на фронте в размере 70 тыс. гривен. Известно, какая сумма из государственного бюджета пойдет на финансирование дополнительных расходов.

Мы также писали о возможных источниках финансирования для выделения дополнительных выплат военным. По словам председателя Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, средства на эти нужды могут быть выделены по налогам и внутреннему долгу.

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деньги
военные

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