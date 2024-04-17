Зарплати для військових 一 яка необхідна сума з бюджету на доплати у 70 тис. грн

Пачка грошових купюр. Фото: РБК-Україна

Верховна Рада днями, окрім оновленого закону про мобілізацію, зобов'язала Кабінет міністрів ухвалити постанову про надання щомісячної винагороди військовослужбовцям на фронті у розмірі 70 тис. гривень. Відомо, яка сума з державного бюджету піде на фінансування додаткових витрат.

Про це повідомляє видання "Економічна правда".

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Відповідні виплати не були передбачені у державному бюджеті на 2024 рік, у зв'язку з цим для їхнього фінансування державі необхідно вносити зміни у кошторис. За даними ЕП, яка посилається на джерело у Міністерстві фінансів, на фінансове покриття цих виплат цього року необхідно понад 50 млрд гривень.

Також Кабінету міністрів необхідно додатково знайти більш ніж 400 млрд гривень на інші важливі витрати в оборонній сфері. Йдеться про закупівлю боєприпасів та військового обладнання для армії.

За інформацією джерела у відомстві, зараз урядовці лише починають готувати відповідні зміни до бюджету. Процес ускладнюється тим, що підвищення видатків необхідно узгодити з міжнародними партнерами.

Зараз реальних джерел покриття додаткових видатків в уряду поки що немає. З-поміж варіантів:

економія на видатках;

грошова емісія;

підвищення податків.

При цьому останній варіант джерело у Мінфіні називає найбільш ймовірним, адже тільки завдяки цьому кроку можна отримати близько пів трильйона гривень, які пішли б на оборону країни.

Раніше очільник Комітету ВРУ з питань фінансів Данило Гетманцев повідомляв про те, що додаткові кошти будуть брати дійсно за рахунок підвищення податків та внутрішнього боргу, тобто залучення ресурсів, насамперед банків.

Фінансування оборонної сфери у 2024 році

У держбюджеті на 2024 рік на фінансування виплат в армії заклали 751 млрд гривень. Загалом на оборонну сферу уряд виділив 1,692 трлн гривень. Йдеться про частку у 22% від усього ВВП країни.

Додатково передбачили удвічі більше коштів на підтримку українських ветеранів — 15 млрд грн. Цього року всі доплати збережуться. Закладені кошти на виплати у сумі 30, 50 і 100 тис. гривень.

Що ще варто знати

Нагадаємо, розмір грошового забезпечення українських військових залежить від різних параметрів, включаючи посаду та військове звання. Також, їхній дохід складається з винагороди, правила нарахування якої були переглянуті у 2023 році.

Також ми писали, що у ПФУ розповіли про те, що українські колишні військовослужбовці мають право на вікові доплати до пенсій. Такі надбавки для українців призначають, незалежно від того, за якими законами вийшли на заслужений відпочинок.