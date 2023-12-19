Новорічний стіл здорожчав — як змінилися ціни впродовж року

Родина за новорічним столом. Фото: Pexels

Річна інфляція в Україні зменшилася до 5,1%. Проте за останній місяць, відповідно до Держстату, вартість напоїв та продуктів харчування, таких як овочі, молочні продукти, певні види м'яса, сало, хліб і масло, значно зросла. З огляду на надходження святкового періоду, очікуване зниження цін не передбачається.

Як змінилися ціни на продукти для новорічного столу, розповіли аналітики "Слово і діло".

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Ті, хто планує приготувати салат "Олів'є" на Новий рік, повинні розраховувати на зростання вартості на 7,3%, що становить 454,56 грн. Одним із найдорожчих інгредієнтів для цього салату є варена ковбаса, яка коштує приблизно 176,94 грн (порівняно із минулим роком, коли ціна становила близько 141,64 грн). Також подорожчали майонез, картопля і зелений горошок (55,53 грн порівняно із 35,7 грн минулого року).

Ціна інших інгредієнтів, таких як мариновані огірки, морква, цибуля та яйця, навпаки, зменшилася.

Ще один популярний салат — "Оселедець під шубою" — майже не змінився в ціни і коштує близько 173,1 грн, що на 0,5% дешевше, ніж рік тому. Протягом року вартість оселедця зросла на 107,77 грн, проте інші продукти або подешевшали, або подорожчали незначно.

Ціни на продукти. Джерело: Слово і діло

Закуски у вигляді бутербродів із шпротами та лососевою ікрою цього року подорожчали на 6,4%, складаючи близько 474,21 грн. Вартість банки ікри залишається незмінною (299 грн), але зросли ціни на вершкове масло (76,21 грн) та шпроти (72,6 грн).

Сет для нарізки, що включає буженину, копчену ковбасу, твердий сир, оливки та хліб, тепер коштує приблизно 551,89 грн (+7,5% за рік). Ціни на окремі складові збільшилися: буженина (300 г) тепер коштує близько 149 грн (порівняно із 135,55 грн минулого року), ковбаса (300 г) — 203,39 грн (200,58 грн), сир (300 г) — 140,13 грн (123,11 грн), банка оливок — 32,9 грн (27,9 грн).

Приготування картопляного пюре в якості гарніру подорожчало на 28,3%, до 72,58 грн. Продукти для м'ясних страв подорожчали на 15,8%, до 333 грн: кілограм свинини коштує близько 196 грн, півтора кілограма птиці — близько 137 грн.

Вартість овочів, таких як огірки і помідори, зросла на 32,9%, до 185,6 грн. Ціни на фрукти для новорічного столу, такі як мандарини і банани, знизилися на 10,4%, до 111,84 грн.

Безалкогольні напої подорожчали на 25,6%: літр соку тепер коштує близько 37,9 грн, пляшка Coca-Cola — 44,87 грн (порівняно із 31 грн минулого року).

Ціни на алкогольні напої майже не змінилися (+0,4%) і залишаються практично на рівні 300 грн: вітчизняне ігристе вино подешевшало до 178,9 грн, тоді як горілка подорожчала до 120,71 грн.

Нагадаємо, що українці активно готуються до новорічних свят. Деякі з них планують встановлювати живу ялинку або сосну в себе вдома. Кореспондент Новини.LIVE дізнався, скільки доведеться заплатити киянам за новорічні дерева.