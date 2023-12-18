В Україні підскочили ціни на продукти до новорічного столу — скільки коштують

Родина за новорічним столом. Фото: pexels.com

Українці наближаються до Нового року. Разом з цим дорожчають і ціни на продукти. Новорічне меню цього разу буде на 8,4% дорожче, ніж рік тому.

У скільки українцям обійдеться новорічний стіл, оприлюднили вчені Інституту аграрної економіки.

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Як здорожчали продукти до новорічного столу

За підрахунками експертів, найбільше здорожчали: картопля, гриби, свіжі огірки, м'ясомолочка, солодка вода та алкоголь.

Для приготування салуту "олів'є" за стандартним рецептом доведеться витратити в супермаркеті 285,46 грн. Це на 1,3% більше, ніж у грудні-2022.

Найдорожчими інгредієнтами салату стали:

ковбаса — 127 грн за 0,5 кг (зростання цін — на 10%, залежно від виробника);

солоні огірки — 38 грн за 200 г (+9,2%);

180 г майонезу — 22,9 грн (+6,9%, залежно від марки).

"На картоплю ціна цього року зросла порівняно з минулим роком на 75,9%, але за 5 штук (840 г) ми заплатимо всього 11,68 грн. Ціна зеленого горошку залишилася на рівні минулого року — 45 грн за 0, 5 кг. На решту складових салату ціни знизилися: 6 шт. яєць коштують 34,56 грн (230 г) — 2,99 грн (на 54,4%)", — зазначив директор Інституту аграрної економіки, академік НААН Юрій Лупенко

М'ясні продукти вагою 2,5 кг становитимуть 936 грн. Це на 7,4% вище за минулорічний показник.

Як зміняться ціни на м'ясо:

півкіло сирокопченої ковбаси "Салямі" коштуватиме 270 грн (зростання на 8%);

півкіло копченої підочеревини — 247 грн (+4,2%);

битки із свинини — 260 грн (+4%);

1 кг курячого філе — 159 грн (+18,3%).

Традиційний для українського столу оселедець (0,5 кг філе) коштуватиме 100 грн, твердий сир (300 г) — 116,66 грн, а пачка масла вершкового (200 г) — 72,04 грн. Молочні продукти цього року додали у ціні 2,2-10,2%.

Вартість овочів та фруктів

"Вартість овочів складе в середньому 328,99 грн — на 29 % більше за вартість минулого року. Картопля (2 кг) коштуватиме цього року 27,8 грн, гриби (1 кг) — 120 грн (+54 %), перець солодкий (0,5 кг) — 67,19 грн (+12,9 %), огірки свіжі (0,5 кг) – 46 грн (+32,4%), помідори свіжі (1 кг) — 68 грн. (+1,5%). А фрукти коштуватимуть 170,2 грн (+0,8%): за 2 кг мандаринів потрібно віддати 100 грн, 1 кг бананів — у середньому 59 грн, 1 лимон (200 г) — 11,2 грн", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що здорожчання цін на продукти здебільшого спричинене скороченням виробництва, подорожчанням пального, перебоями та ускладненнями логістики.

Нагадаємо, на українському ринку фіксують різке подорожчання двох головних продуктів з борщового набору. Суттєво більше доведеться платити за моркву та капусту.