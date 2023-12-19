Новогодний стол подорожал — как изменились цены в течение года

Семья за новогодним столом. Фото: Pexels

Годовая инфляция в Украине снизилась до 5,1%. Однако за последний месяц, согласно Госстату, стоимость напитков и продуктов питания, таких как овощи, молочные продукты, определенные виды мяса, сало, хлеб и масло значительно возросла. Учитывая поступление праздничного периода, ожидаемое снижение цен не предполагается.

Как изменились цены на продукты для новогоднего стола, рассказали аналитики "Слово и дело" .

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Стоимость базовых продуктов для новогодних блюд

Те, кто планирует приготовить салат "Оливье" на Новый год, должны рассчитывать на рост стоимости на 7,3%, что составляет 454,56 грн. Одним из самых дорогих ингредиентов для этого салата является вареная колбаса, которая стоит около 176,94 грн (по сравнению с прошлым годом, когда цена составляла около 141,64 грн). Также подорожали майонез, картофель и зеленый горошек (55,53 грн. по сравнению с 35,7 грн. в прошлом году).

Цена других ингредиентов, таких как маринованные огурцы, морковь, лук и яйца, напротив, снизилась.

Еще один популярный салат — "Селедка под шубой" — почти не изменился в цене и стоит около 173,1 грн, что на 0,5% дешевле, чем год назад. В течение года стоимость сельди выросла на 107,77 грн, однако другие продукты либо подешевели, либо подорожали незначительно.

Цены на продукты. Источник: Слово и дело

Закуски в виде бутербродов со шпротами и лососевой икрой в текущем году подорожали на 6,4%, составляя около 474,21 грн. Стоимость банки икры остается неизменной (299 грн), но выросли цены на сливочное масло (76,21 грн) и шпроты (72,6 грн).

Сет для нарезки, включающий буженину, копченую колбасу, сыр, оливки и хлеб, теперь стоит примерно 551,89 грн (+7,5% за год). Цены на отдельные составляющие увеличились: буженина (300 г) теперь стоит около 149 грн (по сравнению с 135,55 грн в прошлом году), колбаса (300 г) — 203,39 грн (200,58 грн), сыр (300 г) 140,13 грн (123,11 грн), банка оливок — 32,9 грн (27,9 грн).

Приготовление картофельного пюре в качестве гарнира подорожало на 28,3% до 72,58 грн. Продукты для мясных блюд подорожали на 15,8%, до 333 грн.: килограмм свинины стоит около 196 грн., полтора килограмма птицы — около 137 грн.

Стоимость овощей, таких как огурцы и помидоры, выросла на 32,9% до 185,6 грн. Цены на фрукты для новогоднего стола, такие как мандарины и бананы, снизились на 10,4% до 111,84 грн.

Безалкогольные напитки подорожали на 25,6%: литр сока теперь стоит около 37,9 грн, бутылка Coca-Cola — 44,87 грн (по сравнению с 31 грн в прошлом году).

Цены на алкогольные напитки почти не изменились (+0,4%) и остаются практически на уровне 300 грн: отечественное игристое вино подешевело до 178,9 грн, в то время как водка подорожала до 120,71 грн.

Напомним, что украинцы активно готовятся к новогодним праздникам. Некоторые из них планируют устанавливать живую елку или сосну у себя дома. Корреспондент Новости.LIVE узнал, сколько придется заплатить киевлянам за новогодние деревья.