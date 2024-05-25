Как сменить лимит на карточные переводы - Пышный рассказал детали

Ограничения на карточные переводы — при каких условиях банк может просмотреть лимит
По словам главы Нацбанка Андрея Пышного, более 95% украинцев не испытают ограничения на карточные переводы. Более того, банки могут просмотреть установленные лимиты на переводы.
Об этом глава НБУ заявил в эфире Радио NV.
Подробнее об ограничениях на карточные переводы
"Карточка никоим образом не ограничена на входящие платежи. Она ограничивается только на исходящие платежи. Кроме того, есть такая политика, которая называется "знай своего клиента", — заявил Пышный.
Он подчеркнул, что банк уделяет внимание поведению клиентов и соответствию созданного профиля их транзакциям. К примеру, когда пенсионер или студент осуществляют десятки операций на миллионы гривен, это влияет на оценку риска и финансового мониторинга.
"С волонтерами, конечно, этого не случается. С момента введения тех ограничений, в рамках которых функционирует банковская система, мы сознательно фокусируем внимание на потребностях волонтеров", — подчеркнул глава Национального банка.
По словам Пышного, речь идет не об ограничении действий клиента, а об ограничениях, касающихся самой карты. То есть, если у человека есть три карточки, он может совершить по каждой из них 30 операций.
"Все ваши карточки могут функционировать в таком режиме. У вас может быть ежемесячный лимит на проведение операций на уровне 300 тысяч гривен (в случае, если у человека есть три карты — Ред.). 90 операций", — отметил глава Нацбанка.
Как увеличить лимит на карточные переводы
В то же время Пышный подчеркнул, что лимит не окончательный.
"Но там есть еще один момент. Если вы докажете банку, что нужно совершать большее количество транзакций или на большую сумму, вы обращаетесь в банк. Банк знает своего клиента и может пересмотреть этот лимит", — отметил он.
По словам главы НБУ, 98,4% всех клиентов даже не почувствуют ограничение количества сделок.
"98,4% клиентов совершают менее 30 транзакций в месяц. 95% клиентов не испытают ограничения относительно 100 тысяч., поскольку они совершают операции на меньшую сумму", — отметил Пышный.
Что еще стоит знать
Напомним, в Украине могут ввести лимиты на выходные операции "с карты на карту". Над реализацией соответствующей возможности действует Национальный банк Украины (НБУ). Известно, что изменится и какие сейчас лимиты в банках.
Мы также писали, что в Украине хотят разрешить финучреждениям раскрывать банковскую тайну по запросам нотариусов и Министерства юстиции. Соответствующий законопроект прошел первое чтение.
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