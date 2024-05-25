Как сменить лимит на карточные переводы - Пышный рассказал детали

Телефон и деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

По словам главы Нацбанка Андрея Пышного, более 95% украинцев не испытают ограничения на карточные переводы. Более того, банки могут просмотреть установленные лимиты на переводы.

Об этом глава НБУ заявил в эфире Радио NV.

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Подробнее об ограничениях на карточные переводы

"Карточка никоим образом не ограничена на входящие платежи. Она ограничивается только на исходящие платежи. Кроме того, есть такая политика, которая называется "знай своего клиента", — заявил Пышный.

Он подчеркнул, что банк уделяет внимание поведению клиентов и соответствию созданного профиля их транзакциям. К примеру, когда пенсионер или студент осуществляют десятки операций на миллионы гривен, это влияет на оценку риска и финансового мониторинга.

"С волонтерами, конечно, этого не случается. С момента введения тех ограничений, в рамках которых функционирует банковская система, мы сознательно фокусируем внимание на потребностях волонтеров", — подчеркнул глава Национального банка.

По словам Пышного, речь идет не об ограничении действий клиента, а об ограничениях, касающихся самой карты. То есть, если у человека есть три карточки, он может совершить по каждой из них 30 операций.

"Все ваши карточки могут функционировать в таком режиме. У вас может быть ежемесячный лимит на проведение операций на уровне 300 тысяч гривен (в случае, если у человека есть три карты — Ред.). 90 операций", — отметил глава Нацбанка.

Как увеличить лимит на карточные переводы

В то же время Пышный подчеркнул, что лимит не окончательный.

"Но там есть еще один момент. Если вы докажете банку, что нужно совершать большее количество транзакций или на большую сумму, вы обращаетесь в банк. Банк знает своего клиента и может пересмотреть этот лимит", — отметил он.

По словам главы НБУ, 98,4% всех клиентов даже не почувствуют ограничение количества сделок.

"98,4% клиентов совершают менее 30 транзакций в месяц. 95% клиентов не испытают ограничения относительно 100 тысяч., поскольку они совершают операции на меньшую сумму", — отметил Пышный.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине могут ввести лимиты на выходные операции "с карты на карту". Над реализацией соответствующей возможности действует Национальный банк Украины (НБУ). Известно, что изменится и какие сейчас лимиты в банках.

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