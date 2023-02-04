Ми в соцмережах:

Регіони
Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow Обмін старих ламп на LED: українці отримали мільйон енергоощадних лампочок arrow

Обмін старих ламп на LED: українці отримали мільйон енергоощадних лампочок

4 лютого 2023 12:52
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Тетяна Слободянюк
Світловий рубікон пройдено — українці отримали 1 млн енергоощадних лампочок
Через декілька днів здійснити обмін можна буде у всіх стаціонарних та пересувних відділеннях Укрпошти по всій Україні
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Тетяна Слободянюк

Українці отримали один млн енергоощадних лампочок від початку обміну старих ламп на LED. Обмін стартував лише чотири дні тому.

Про це повідомив генеральний директор АТ "Укрпошта" Ігор Смілянський

Читайте також:

Обмін лампочок

"Світловий рубікон пройдено — українці отримали 1 млн енергоощадних лампочок. Впевнений, українська енергосистема вже трохи видихнула з полегшенням, хоча це лише початок", — написав Смілянський у своєму Telegram. 

Він зазначив, що через декілька днів здійснити обмін можна буде у всіх стаціонарних та пересувних відділеннях Укрпошти по всій Україні.

"Лампочок у нас вдосталь, а такі швидкі темпи не лякають, а швидше — надихають. Дякую за роботу всім працівникам Укрпошти, нашим українським та європейським партнерам за допомогу в організації, а українцям — лайк за свідомість", — додав він.

Ігор Смілянський також поділився статистикою обміну лампочок по містах:

  • Київ — 162 000+,
  • Дніпро — 88 000+,
  • Харків — 80 000+ 
  • Львів — 69 000+.

"Залишається чекати на загальну цифру у два млн. А тоді і три...чотири...п'ять", — підкреслив директор Укрпошти.

Замовлення обміну ламп через "Дію"

Для того, щоб долучитися до участі у програмі обміну, потрібно:

  • оновити мобільний застосунок "Дія";
  • пройти авторизацію;
  • обрати пункти: послуги — обмін лампочок;
  • вказати номер телефону та необхідне відділення Укрпошти;
  • обрати тип та кількість LED-ламп, які треба отримати (як приклад, три — типу Е14, дві — типу Е27).

Після затвердження заяви лампи потрібно забрати у відділенні Укрпошти упродовж п'яти днів.

Нагадаємо,  30 січня стартував обмін старих ламп на LED. Приймають заявки через портал чи застосунок державних послуг "Дія". Відповідний обмін звичайних ламп на нові світлодіодні LED можна здійснити у відділеннях Укрпошти. Така можливість запроваджуватиметься поетапно у всіх регіонах.

Під час першого етапу через найбільший ефект економії будуть забезпечуватися обласні центри (окрім тимчасово окупованих Донецька, Луганська та Криму), а також Краматорськ, Покровськ та Кривий Ріг на Дніпропетровщині.

Очікується, що до весни LED-лампи мають надійти у поштові відділення районних центрів та найменших населених пунктів країни.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

03:10 8 речей, які в 2022 році різко втратять свою популярність

13:17 Все без змін: у Києві знову продовжили комендантську годину

12:54 Хотів вбити Єлизавету II арбалетом: у Великій Британії судять Джасванта Сінгха

12:54 Джо Байден незабаром відвідає Польщу: яка мета візиту

Новина з фото

12:53 КПП "Дьяківці" у Чернівецькій області готовий на 100%: що там відремонтували

Новина з фото

12:40 Передавав дані про українських військових: одеського інформатора підозрюють у держзраді

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

12:32 Як кремлівський режим "купує" лояльність країн Африки: деталі

Новина з відео

12:27 У Чилі вирують лісові пожежі: вже п'ятеро загиблих

Новина з фото

12:26 На Київщині продавчиня відлупцювала палицею нападника у магазині

Новина з фото

12:16 Джим Керрі виставив на продаж будинок, в якому прожив майже 30 років

Новина з фото

12:10 Знову за старе: росія заговорила про наступ на Одесу

Новина з відео

12:27 У Чилі вирують лісові пожежі: вже п'ятеро загиблих

Новина з відео

11:53 Обмін військовополоненими: додому повернулось 116 захисників України

Новина з відео

23:53 У Дорна вийде трек у співавторстві з росіянином: як виправдався співак

Новина з відео

21:05 Є розуміння, що почати переговори про членство України в ЄС можна цього року, — Зеленський

Ексклюзив

18:30 На часі чи ні: як одесити ставляться до дерусифікації

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

17:14 На Одещині викрили корупційну схему оформлення документів моряків: подробиці

Новина з відео

17:00 Гороскоп на 4 лютого: Близнюкам — усамітнення та відпочинок, Дівам — встати на шлях змін

Новина з відео

15:51 СБУ спіймала на хабарі посадовців митниці у Чернівецькій області

Новина з відео

15:26 Гроші в дивані та нажива на ЗСУ: найгучніші корупційні скандали, які шокували Україну цього тижня

Новина з відео

12:55 Ворог не пройде: на півночі посилено охороняють об’єкти критичної інфраструктури від диверсантів

Ексклюзив

08:00 Винищувачі F-16 для України: погляд з Конгресу США

Ексклюзив

19:00 Саміт про вступ України до ЄС відбувся під сирени і злети російських носіїв ракет "Кинджал": всі подробиці зустрічі

Ексклюзив

18:00 "Бити, вивозити потягами чи не звертати уваги?": інтерв'ю з Іриною Фаріон про методи боротьби з російськомовними

17:03 У Харкові обговорили новий генплан міста: що планують змінити

17:01 Танці Лаврова з бубном: що являють собою потенційні союзники росії в Африці

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

15:26 Гроші в дивані та нажива на ЗСУ: найгучніші корупційні скандали, які шокували Україну цього тижня

08:00 Що чекати від гривні в 2023 році

Ексклюзив

17:30 "Найближчі місяці будуть важкими. Слід приготуватися до великих втрат", — Кузан

Ексклюзив

17:09 Астрологиня назвала дати, коли чекати ракетних обстрілів у лютому

16:31 Нічого святого: як пропагандисти кремля від безсилля згадують бога, а діють як сатана

Актуальне по темі

None 4 Лютий 13:17

Все без змін: у Києві знову продовжили комендантську годину

None 4 Лютий 12:53

Хотів вбити Єлизавету II арбалетом: у Великій Британії судять Джасванта Сінгха

None 4 Лютий 13:01

Джо Байден незабаром відвідає Польщу: яка мета візиту

None 4 Лютий 13:14

КПП "Дьяківці" у Чернівецькій області готовий на 100%: що там відремонтували

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB