Через декілька днів здійснити обмін можна буде у всіх стаціонарних та пересувних відділеннях Укрпошти по всій Україні

Українці отримали один млн енергоощадних лампочок від початку обміну старих ламп на LED. Обмін стартував лише чотири дні тому.

Про це повідомив генеральний директор АТ "Укрпошта" Ігор Смілянський.

Обмін лампочок

"Світловий рубікон пройдено — українці отримали 1 млн енергоощадних лампочок. Впевнений, українська енергосистема вже трохи видихнула з полегшенням, хоча це лише початок", — написав Смілянський у своєму Telegram.

Він зазначив, що через декілька днів здійснити обмін можна буде у всіх стаціонарних та пересувних відділеннях Укрпошти по всій Україні.

"Лампочок у нас вдосталь, а такі швидкі темпи не лякають, а швидше — надихають. Дякую за роботу всім працівникам Укрпошти, нашим українським та європейським партнерам за допомогу в організації, а українцям — лайк за свідомість", — додав він.

Ігор Смілянський також поділився статистикою обміну лампочок по містах:

Київ — 162 000+,

Дніпро — 88 000+,

Харків — 80 000+

Львів — 69 000+.

"Залишається чекати на загальну цифру у два млн. А тоді і три...чотири...п'ять", — підкреслив директор Укрпошти.

Замовлення обміну ламп через "Дію"

Для того, щоб долучитися до участі у програмі обміну, потрібно:

оновити мобільний застосунок "Дія";

пройти авторизацію;

обрати пункти: послуги — обмін лампочок;

вказати номер телефону та необхідне відділення Укрпошти;

обрати тип та кількість LED-ламп, які треба отримати (як приклад, три — типу Е14, дві — типу Е27).

Після затвердження заяви лампи потрібно забрати у відділенні Укрпошти упродовж п'яти днів.

Нагадаємо, 30 січня стартував обмін старих ламп на LED. Приймають заявки через портал чи застосунок державних послуг "Дія". Відповідний обмін звичайних ламп на нові світлодіодні LED можна здійснити у відділеннях Укрпошти. Така можливість запроваджуватиметься поетапно у всіх регіонах.

Під час першого етапу через найбільший ефект економії будуть забезпечуватися обласні центри (окрім тимчасово окупованих Донецька, Луганська та Криму), а також Краматорськ, Покровськ та Кривий Ріг на Дніпропетровщині.

Очікується, що до весни LED-лампи мають надійти у поштові відділення районних центрів та найменших населених пунктів країни.