Через несколько дней совершить обмен можно будет во всех стационарных и передвижных отделениях Укрпочты по всей Украине.

Украинцы получили один млн энергосберегающих лампочек с начала обмена старых ламп на LED. Обмен стартовал всего четыре дня назад.

Об этом сообщил генеральный директор АО "Укрпочта" Игорь Смилянский.

Обмен лампочек

"Световой рубикон пройден — украинцы получили 1 млн энергосберегающих лампочек. Уверен, украинская энергосистема уже немного выдохнула с облегчением, хотя это только начало", — написал Смелянский в своем Telegram.

Он отметил, что через несколько дней совершить обмен можно будет во всех стационарных и передвижных отделениях Укрпочты по всей Украине.

"Лампочек у нас достаточно, а такие быстрые темпы не пугают, а скорее вдохновляют. Спасибо за работу всем работникам Укрпочты, нашим украинским и европейским партнерам за помощь в организации, а украинцам — лайк за сознание", — добавил он.

Игорь Смелянский также поделился статистикой обмена лампочек по городам:

Киев — 162 000+,

Днепр — 88 000+,

Харьков — 80 000+

Львов — 69 000+.

"Остается ждать общую цифру в два млн. А тогда и три...четыре...пять", — подчеркнул директор Укрпочты.

Заказ обмена ламп через "Действие"

Для того чтобы принять участие в программе обмена, нужно:

обновить мобильное приложение "Действие";

пройти авторизацию;

выбрать пункты: услуги — обмен лампочек;

указать номер телефона и необходимое отделение Укрпочты;

выбрать тип и количество LED-ламп, которые нужно получить (как пример, три типа Е14, две типа Е27).

После утверждения заявления лампы следует забрать в отделении Укрпочты в течение пяти дней.

Напомним, 30 января стартовал обмен старых ламп на LED. Принимают заявки через портал или применение государственных услуг "Действие". Соответствующий обмен обычных ламп на новые LED светодиодные можно осуществить в отделениях Укрпочты. Такая возможность будет внедряться поэтапно во всех регионах.

Во время первого этапа из-за наибольшего эффекта экономии будут обеспечиваться областные центры (кроме временно оккупированных Донецка, Луганска и Крыма), а также Краматорск, Покровск и Кривой Рог в Днепропетровской области

Ожидается, что к весне LED-лампы должны поступить в почтовые отделения районных центров и самых маленьких населенных пунктов страны.