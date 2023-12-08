Курс валют 8 грудня — де найвигідніше купувати долар та євро

Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Національний банк України (НБУ) дещо опустив курс долара на 8 грудня 2023 року. Фінустанови та обмінники також дешевше продають американську валюту.

Про це свідчать дані, оприлюднені на сайті НБУ.

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Так, відповідно до офіційної інформації НБУ, на 8 грудня курс встановлено на рівні:

долар — 36,67 грн (-0,02);

євро — 39,49 грн/євро (-0,05);

злотий — 9,12 грн/PLN (+0,01).

Курс валют у банках

За інформацією порталу Kurs, на українському готівковому ринку вартість американської валюти дещо знизилась. Так, у середньому долар коштує 37,33 грн (-0,06). У купівлі — 36,80 грн, у продажу — 37,41 грн. Вартість євро у купівлі 39,73 грн, в продажу — 40,63 грн.

Свіжий курс валют у провідних банках 8 грудня

Джерело: Курс

Курс валют в обмінниках

За даними порталу Minfin, 8 грудня в обмінних пунктах долар у купівлі коштує 37,29 грн (-0,06), у продажу — 37,39 грн (-0,04). Вартість євро у купівлі — 40,24 грн (-0,06), у продажу — 40,45 грн (-0,05).

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Нагадаємо, з 3 жовтня 2023 року НБУ перейшов до режиму керованої гнучкості обмінного курсу. Згідно з ним, офіційний курс визначатиметься на основі курсу за операціями на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком, як це відбувалося з 24 лютого 2022 року.

Також ми писали, що у 2024 році курс національної валюти ослабне. Такої думки дотримуються представники Міністерства фінансів та українського бізнесу.