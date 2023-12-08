Курс валют 8 грудня — де найвигідніше купувати долар та євро

Обмінники та банки опустили курс долара та євро — де вигідно купити валюту
Національний банк України (НБУ) дещо опустив курс долара на 8 грудня 2023 року. Фінустанови та обмінники також дешевше продають американську валюту.
Про це свідчать дані, оприлюднені на сайті НБУ.
Курс долара, євро та злотого
Так, відповідно до офіційної інформації НБУ, на 8 грудня курс встановлено на рівні:
- долар — 36,67 грн (-0,02);
- євро — 39,49 грн/євро (-0,05);
- злотий — 9,12 грн/PLN (+0,01).
Курс валют у банках
За інформацією порталу Kurs, на українському готівковому ринку вартість американської валюти дещо знизилась. Так, у середньому долар коштує 37,33 грн (-0,06). У купівлі — 36,80 грн, у продажу — 37,41 грн. Вартість євро у купівлі 39,73 грн, в продажу — 40,63 грн.
Свіжий курс валют у провідних банках 8 грудня
Курс валют в обмінниках
За даними порталу Minfin, 8 грудня в обмінних пунктах долар у купівлі коштує 37,29 грн (-0,06), у продажу — 37,39 грн (-0,04). Вартість євро у купівлі — 40,24 грн (-0,06), у продажу — 40,45 грн (-0,05).
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Нагадаємо, з 3 жовтня 2023 року НБУ перейшов до режиму керованої гнучкості обмінного курсу. Згідно з ним, офіційний курс визначатиметься на основі курсу за операціями на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком, як це відбувалося з 24 лютого 2022 року.
Також ми писали, що у 2024 році курс національної валюти ослабне. Такої думки дотримуються представники Міністерства фінансів та українського бізнесу.
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