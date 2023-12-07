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В Україні зростає курс долара — скільки зараз коштує валюта

7 грудня 2023 09:56
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Іван
Галушко Іван
Редактор
Курс валют в Україні — скільки зараз коштують долар та євро
Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Іван
Галушко Іван
Редактор

У Національному банку України (НБУ) підвищили вартість долара на 7 грудня 2023 року. У банках та обмінниках американська валюта також зросла в ціні.

Дані оприлюднені на сайті Нацбанку.

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Так, відповідно до офіційної інформації НБУ, на 7 грудня курс встановлено на рівні:

  • долар — 36,69 грн (+0,03);
  • євро — 39,54 грн/євро (-0,10);
  • злотий — 9,11 грн/PLN (-0,06).

Курс валют у банках

За даними порталу Kurs, на готівковому ринку України американська валюта також трохи підвищилась в ціні. У середньому долар коштує 37,39 грн. У купівлі — 36,82 грн (+0,01), у продажу — 37,43 грн (+0,02). Вартість євро у купівлі коштує 39,77 грн, в продажу — 40,66 грн.

 

курс валют банки
Джерело: Курс

Курс валют в обмінниках

Щодо ситуації в обмінних пунктах, то за даними порталу Minfin, долар у купівлі коштує 37,35 грн, у продажу — 37,43 грн. Вартість євро у купівлі — 40,30 грн, у продажу — 40,50 грн.

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Що ще варто знати

Нагадаємо, у Національному банку, спираючись на аналіз звернень громадян, випустили роз’яснення щодо обміну готівкової іноземної валюти. Наразі є дві головні проблеми — обмін іноземних банкнот з ознаками значного зношення або пошкодження та обмін банкнот давніх років випуску.

Також ми писали, що Нацбанк послабив деякі валютні обмеження. Таким чином, українські позичальники зможуть погасити деякі свої зобов’язання.

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