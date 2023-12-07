Курс валют в Україні — скільки зараз коштують долар та євро

В Україні зростає курс долара — скільки зараз коштує валюта
У Національному банку України (НБУ) підвищили вартість долара на 7 грудня 2023 року. У банках та обмінниках американська валюта також зросла в ціні.
Дані оприлюднені на сайті Нацбанку.
Курс долара, євро та злотого
Так, відповідно до офіційної інформації НБУ, на 7 грудня курс встановлено на рівні:
- долар — 36,69 грн (+0,03);
- євро — 39,54 грн/євро (-0,10);
- злотий — 9,11 грн/PLN (-0,06).
Курс валют у банках
За даними порталу Kurs, на готівковому ринку України американська валюта також трохи підвищилась в ціні. У середньому долар коштує 37,39 грн. У купівлі — 36,82 грн (+0,01), у продажу — 37,43 грн (+0,02). Вартість євро у купівлі коштує 39,77 грн, в продажу — 40,66 грн.
Курс валют в обмінниках
Щодо ситуації в обмінних пунктах, то за даними порталу Minfin, долар у купівлі коштує 37,35 грн, у продажу — 37,43 грн. Вартість євро у купівлі — 40,30 грн, у продажу — 40,50 грн.
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Що ще варто знати
Нагадаємо, у Національному банку, спираючись на аналіз звернень громадян, випустили роз’яснення щодо обміну готівкової іноземної валюти. Наразі є дві головні проблеми — обмін іноземних банкнот з ознаками значного зношення або пошкодження та обмін банкнот давніх років випуску.
Також ми писали, що Нацбанк послабив деякі валютні обмеження. Таким чином, українські позичальники зможуть погасити деякі свої зобов’язання.
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