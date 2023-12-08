Курс валют 8 декабря — где выгоднее всего покупать доллар и евро

Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Национальный банк Украины (НБУ) несколько опустил курс доллара на 8 декабря 2023 года. Финучреждения и обменники также дешевле продают американскую валюту.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на сайте НБУ.

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Курс доллара, евро и злотого

Так, согласно официальной информации НБУ, на 8 декабря курс установлен на уровне:

доллар — 36,67 грн (-0,02);

евро — 39,49 грн/евро (-0,05);

злотый — 9,12 грн/PLN (+0,01).

Курс валют в банках

По информации портала Kurs, на украинском наличном рынке стоимость американской валюты несколько снизилась. Так, в среднем доллар стоит 37,33 грн (-0,06). В покупке — 36,80 грн, в продаже — 37,41 грн. Стоимость евро в покупке 39,73 грн, в продаже — 40,63 грн.

Свежий курс валют в ведущих банках 8 декабря

Источник: Курс

Курс валют в обменниках

По данным портала Minfin, 8 декабря в обменных пунктах доллар в покупке стоит 37,29 грн (-0,06), в продаже — 37,39 грн (-0,04). Стоимость евро в покупке — 40,24 грн (-0,06), в продаже — 40,45 грн (-0,05).

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Напомним, с 3 октября 2023 года НБУ перешел в режим управляемой гибкости обменного курса. Согласно ему, официальный курс будет определяться на основе курса по операциям на межбанковском рынке, а не устанавливаться директивно Национальным банком, как это происходило с 24 февраля 2022 года.

Также мы писали, что в 2024 году курс национальной валюты ослабнет. Такого мнения придерживаются представители Министерства финансов и украинского бизнеса.