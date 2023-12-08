Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow Обменники и банки опустили курс доллара и евро — где выгодно купить валюту arrow

Обменники и банки опустили курс доллара и евро — где выгодно купить валюту

8 декабря 2023 09:05
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Иван
Галушко Иван
Редактор
Курс валют 8 декабря — где выгоднее всего покупать доллар и евро
Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Иван
Галушко Иван
Редактор

Национальный банк Украины (НБУ) несколько опустил курс доллара на 8 декабря 2023 года. Финучреждения и обменники также дешевле продают американскую валюту.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на сайте НБУ.

Читайте также:

Курс доллара, евро и злотого

Так, согласно официальной информации НБУ, на 8 декабря курс установлен на уровне:

  • доллар — 36,67 грн (-0,02);
  • евро — 39,49 грн/евро (-0,05);
  • злотый — 9,12 грн/PLN (+0,01).

Курс валют в банках

По информации портала Kurs, на украинском наличном рынке стоимость американской валюты несколько снизилась. Так, в среднем доллар стоит 37,33 грн (-0,06). В покупке — 36,80 грн, в продаже — 37,41 грн. Стоимость евро в покупке 39,73 грн, в продаже — 40,63 грн.

Свежий курс валют в ведущих банках 8 декабря

 

курс валют 8 декабря
Источник: Курс

Курс валют в обменниках

По данным портала Minfin, 8 декабря в обменных пунктах доллар в покупке стоит 37,29 грн (-0,06), в продаже — 37,39 грн (-0,04). Стоимость евро в покупке — 40,24 грн (-0,06), в продаже — 40,45 грн (-0,05).

Если вам нужно быстро конвертировать любую валюту — используйте наш удобный калькулятор.

Больше о валюте

Напомним, с 3 октября 2023 года НБУ перешел в режим управляемой гибкости обменного курса. Согласно ему, официальный курс будет определяться на основе курса по операциям на межбанковском рынке, а не устанавливаться директивно Национальным банком, как это происходило с 24 февраля 2022 года.

Также мы писали, что в 2024 году курс национальной валюты ослабнет. Такого мнения придерживаются представители Министерства финансов и украинского бизнеса.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

17:49 В ТЦК придумали способ, как мобилизовать всех мужчин

04:10 Закончится все, как началось, — боец "Азова" спрогнозировал конец войны

13:47 Экс-командир Азову ответил на требование Безуглой об отставке Залужного

13:23 В Украине уже действуют новые правила выдачи повесток — что изменилось

06:15 Мобилизация продолжается — с какими болезнями суставов и позвоночника не могут призвать на службу

Токсичен для друзей, не нужен для страны: что чувствует военный ВСУ, который вернулся домой - 80x80

Токсичен для друзей, не нужен для страны: что чувствует военный ВСУ, который вернулся домой

05:58 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 декабря: полный список

19:44 Что делать, если вам выписывают повестку прямо в маршрутке — советы украинцам

Новость с видео

04:12 "Азов" ищет специалистов с оплатой до 125 000 грн - какие вакансии предлагают

20:55 В ТЦК прибывает только 10% уведомленных — в одной из областей усилят мобилизацию

18:51 Военное командование требует по 20 тысяч мобилизованных ежемесячно, — нардеп

Актуальное по теме