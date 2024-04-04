Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow Одна з країн ЄС планує змінити умови проживання українців arrow

Одна з країн ЄС планує змінити умови проживання українців

4 квітня 2024 14:24
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Біженці у Чехії — влада країни змінить правила проживання для українців
Українські біженці. Фото: Reuters
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

У Чехії українським біженцям планують запропонувати можливість отримання дозволу на довгострокове проживання замість тимчасового захисту. Серед умов зміни статусу — економічна самодостатність громадян.

Про це повідомляє пресслужба чеського МВС.

Читайте також:

Змінити умов проживання українців у Чехії

Як зазначається, відповідну пропозицію змін до закону Lex Ukraine внесло Міністерство внутрішніх справ країни. Таким чином влада має намір розширити можливості перебування біженців у Чехії. У підсумку українці матимуть змогу отримати дозвіл на довгострокове проживання після виконання кількох умов.

Вийти зі статусу тимчасового захисту та отримати статус згідно із законом "Про проживання іноземців" у формі довгострокового проживання зможуть біженці, які не потребують допомоги уряду та є економічно незалежними.

"Режим тимчасового захисту для українських біженців діятиме і надалі. Деякі з них хочуть залишитися жити у Чехії тривало і мати ясну перспективу. Тому ми пропонуємо економічно активним біженцям з України можливість отримати дозвіл на довготермінове проживання, подібний до того, яким користуються інші іноземці з країн поза ЄС", — повідомили в МВС.

З-поміж інших умов зміни статусу — мінімальний термін перебування в країні з тимчасовим захистом становить два роки.

Відомо, що механізм зміни статусу буде простим та подібним на процес електронної реєстрації щодо продовження тимчасового захисту.

Тимчасовий захист для біженців

Станом на початок 2024 року у Чехії зареєстровано 338,74 тис. українських біженців.

При цьому тимчасовий захист на європейському рівні має діяти до весни 2025 року.

Наступні кроки щодо статусу перебування українців у Європейському Союзі (ЄС) мають намір обговорити у другому кварталі поточного року.

Що ще варто знати

Нагадаємо, влада Польщі планує скасувати програми підтримки з надання проживання та харчування українським біженцям. Компенсацій 40 злотих на добу на житло може більше не бути вже з 1 липня 2024 року.

Раніше ми писали, що у 2024 році правила працевлаштування у низці країн Європи змінились. Зокрема, підвищився розмір мінімальної заробітної плати, тобто планки, нижче якої роботодавці не мають права платити працівникам, зокрема українцям.

МВС
українці
правила
Чехія
біженці

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:28 Наталія Сумська розповіла про пророцтво, яке почула свого часу її мама

26 березня 2024

19:27 З 1 квітня українці повинні будуть прийти в ТЦК без повістки — кого торкнеться

23 березня 2024

19:49 Працівники ТЦК будуть зобов'язані здійснювати дві дії перед врученням повістки

30 березня 2024

01:47 Де можуть служити обмежено придатні з 1 квітня — повний перелік

27 березня 2024

02:45 Мобілізація в Україні — адвокат назвав одну популярну хворобу, яка звільняє від призову

22 березня 2024
Новина з фото

03:03 Чим слід обробити цибулю перед посадкою, щоб не було стрілок

27 березня 2024

06:44 Скільки військових в Україні досі не були на фронті — офіційні дані

30 березня 2024

17:27 Напад на працівників ТЦК на Хмельниччині — Жорін відреагував на інцидент

26 березня 2024

07:25 Лише люди з високим IQ знайдуть сплячого котика на сухому дереві за вісім секунд

24 березня 2024

02:31 Стало відомо, скільки учасників бойових дій працює у ТЦК