Біженці у Чехії — влада країни змінить правила проживання для українців

Українські біженці. Фото: Reuters

У Чехії українським біженцям планують запропонувати можливість отримання дозволу на довгострокове проживання замість тимчасового захисту. Серед умов зміни статусу — економічна самодостатність громадян.

Про це повідомляє пресслужба чеського МВС.

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Змінити умов проживання українців у Чехії

Як зазначається, відповідну пропозицію змін до закону Lex Ukraine внесло Міністерство внутрішніх справ країни. Таким чином влада має намір розширити можливості перебування біженців у Чехії. У підсумку українці матимуть змогу отримати дозвіл на довгострокове проживання після виконання кількох умов.

Вийти зі статусу тимчасового захисту та отримати статус згідно із законом "Про проживання іноземців" у формі довгострокового проживання зможуть біженці, які не потребують допомоги уряду та є економічно незалежними.

"Режим тимчасового захисту для українських біженців діятиме і надалі. Деякі з них хочуть залишитися жити у Чехії тривало і мати ясну перспективу. Тому ми пропонуємо економічно активним біженцям з України можливість отримати дозвіл на довготермінове проживання, подібний до того, яким користуються інші іноземці з країн поза ЄС", — повідомили в МВС.

З-поміж інших умов зміни статусу — мінімальний термін перебування в країні з тимчасовим захистом становить два роки.

Відомо, що механізм зміни статусу буде простим та подібним на процес електронної реєстрації щодо продовження тимчасового захисту.

Тимчасовий захист для біженців

Станом на початок 2024 року у Чехії зареєстровано 338,74 тис. українських біженців.

При цьому тимчасовий захист на європейському рівні має діяти до весни 2025 року.

Наступні кроки щодо статусу перебування українців у Європейському Союзі (ЄС) мають намір обговорити у другому кварталі поточного року.

Що ще варто знати

Нагадаємо, влада Польщі планує скасувати програми підтримки з надання проживання та харчування українським біженцям. Компенсацій 40 злотих на добу на житло може більше не бути вже з 1 липня 2024 року.

Раніше ми писали, що у 2024 році правила працевлаштування у низці країн Європи змінились. Зокрема, підвищився розмір мінімальної заробітної плати, тобто планки, нижче якої роботодавці не мають права платити працівникам, зокрема українцям.