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Одна из стран ЕС планирует изменить условия проживания украинцев

4 апреля 2024 14:24
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Беженцы в Чехии — власти страны изменят правила проживания для украинцев
Украинские беженцы. Фото: Reuters
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

В Чехии украинским беженцам планируют предложить возможность получения разрешения на долгосрочное проживание вместо временной защиты. Среди условий изменения статуса — экономическая самодостаточность граждан.

Об этом сообщает пресс-служба чешского МВД.

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Правила проживания украинцев в Чехии

Соответствующее предложение изменений в закон Lex Ukraine внесло Министерство внутренних дел страны. Таким образом, власть намерена расширить возможности пребывания беженцев в Чехии. В итоге украинцы смогут получить разрешение на долгосрочное проживание после выполнения нескольких условий.

Выйти из статуса временной защиты и получить статус согласно закону "О проживании иностранцев" в форме долгосрочного проживания смогут беженцы, не нуждающиеся в помощи правительства и экономически независимые.

"Режим временной защиты для украинских беженцев будет действовать и дальше. Некоторые из них хотят остаться жить в Чехии длительно и иметь ясную перспективу. Поэтому мы предлагаем экономически активным беженцам из Украины возможность получить разрешение на долгосрочное проживание, подобно тому, каким пользуются другие иностранцы из стран вне ЕС", — сообщили в МВД.

Среди других условий изменения статуса — минимальный срок пребывания в стране с временной защитой составляет два года.

Известно, что механизм изменения статуса будет простым и похожим на процесс электронной регистрации по продлению временной защиты.

Временная защита для беженцев

По состоянию на начало 2024 года в Чехии зарегистрировано 338,74 тыс. украинских беженцев.

При этом временная защита на европейском уровне должна действовать до весны 2025 года.

Следующие шаги относительно статуса пребывания украинцев в Европейском Союзе (ЕС) намерены обсудить во втором квартале текущего года.

Что еще стоит знать

Напомним, власти Польши планируют отменить программы поддержки по предоставлению проживания и питания украинским беженцам. Компенсаций 40 злотых в сутки на жилье может больше не быть уже с 1 июля 2024 года.

Ранее мы писали, что в 2024 году правила трудоустройства в ряде стран Европы изменились. В частности, повысился размер минимальной заработной платы, то есть планки, ниже которой работодатели не имеют права платить работникам, в частности, украинцам.

МВД
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правила
Чехия
беженцы

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