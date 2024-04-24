Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow Офіс генпрокурора закрив 1218 справ проти бізнесу arrow

Офіс генпрокурора закрив 1218 справ проти бізнесу

24 квітня 2024 17:55
215692b9-303e-4bdf-69c8-8de3ffd18400 - Анжеліка Талабан
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор
В Офісі генпрокурора закрили 19% справ проти бізнесу
Робота з документами. Фото ілюстративне: Pixabay
215692b9-303e-4bdf-69c8-8de3ffd18400 - Анжеліка Талабан
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор

В Офісі генпрокурора провели аудит кримінальних проваджень, які раніше порушували проти бізнесу. З 6471 відкритої кримінальної справи закрили 19%. 

Про це повідомив аступник генерального прокурора Дмитро Вербицький, пише Forbes.

Читайте також:

Кримінальні справи проти бізнесу почали переглядати

У звіті Дмитро Вербицький зазначив, що загалом виявили 6471 відкриту кримінальну справу проти бізнесу. Наразі закрили 1218 таких справ, що складає 19% від загальної кількості.

"Це не фінальний результат, робота по аудиту триває", – сказав Вербицький. 

Які правоохоронні органи займалися відкриттям таких справ

Згідно зі звітом Офісу генпрокурора, найбільше справ проти бізнесу було порушено:

  • Нацполіцією – 64% (4109)
  • Бюро економічної безпеки (БЕБ) – 27% (1757)
  •  Державним бюро розслідувань (ДБР) – 5% (344)
  • Службою безпеки України (СБУ) – 4% (261).

Впродовж січня та по лютий включно скасували 163 арешти, найбільша кількість з яких припадає на ДБР — майже 55% (88 арештів). Далі у рейтингу розташувалась Нацполіція — 28% (45 арештів), а на третьому опинилась СБУ – 10% (17), тоді як на четвертому місці БЕБ – 8% (13).   

Обмеження тиску на бізнес

Зазначимо, що 23 січня 2024 року Президент України Володимир Зеленський анонсував введення заборони на "маски-шоу" та ініціював створення Ради з підтримки підприємництва і зміни до закону про БЕБ для "обмеження тиску на легальний бізнес". У Офісі гепрокурора наводили дані, що 

За даними Офісу генпрокурора, в Україні 77% кримінальних справ проти бізнесу порушуються правоохоронцями без їх подальшої передачі до суду з обвинувальним актом, що стало історичним рекордом. А впродовж жовтня-грудня 2023 року Рада бізнес-омбудсмена зафіксувала 337 скарг з боку компаній, які скаржились на нечесну перевірку та поведінку з боку державних органів. 

Нагадаємо, у Раді бізнес-омбудсмена заявили, що для того аби змінити ситуацію з податковими перевірками, доцільно створювати не "клуб білого бізнесу" для обраних, а вирівнювати поле гри для усіх підприємців. Тим часом ухвалення закону про мобілізацію змінить правила та права не лише для військових, а й для підприємств та працівників.

бізнес-омбудсмен
бізнес
Український бізнес
перевірки

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:25 Вірастюк прокоментував мобілізацію свого сина — що сказав

12 квітня 2024

06:44 Хто отримає право на відстрочку за новим законом про мобілізацію — повний перелік

19 квітня 2024

04:15 Виїзд жінок з України в 2024 році — кого можуть розвернути на кордоні

15 квітня 2024
Новина з фото

19:24 У жодному разі не садіть ці рослини — 5 найгірших "сусідів" цибулі

16 квітня 2024

10:18 Закон про мобілізацію — що потрібно знати, щоб не визнали ухилянтом

20 квітня 2024

07:24 Рудий пустун упустив склянку з водою — знайдіть відмінності за 10 секунд

16 квітня 2024

05:15Який документ підтвердить, що ви заброньовані — пояснення юриста

12 квітня 2024

07:19 Екскомандир полку Азов Жорін відреагував на новий закон про мобілізацію

22 квітня 2024

19:53 Оновлення даних для ТЦК за кордоном — чи є загроза екстрадиції та мобілізації

09:29 Циганков розпочне наступний сезон не в Жироні — влітку буде трансфер

Розклад ефірів

Всі ефіри