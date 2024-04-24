В Офісі генпрокурора закрили 19% справ проти бізнесу

Робота з документами. Фото ілюстративне: Pixabay

В Офісі генпрокурора провели аудит кримінальних проваджень, які раніше порушували проти бізнесу. З 6471 відкритої кримінальної справи закрили 19%.

Про це повідомив аступник генерального прокурора Дмитро Вербицький, пише Forbes.

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У звіті Дмитро Вербицький зазначив, що загалом виявили 6471 відкриту кримінальну справу проти бізнесу. Наразі закрили 1218 таких справ, що складає 19% від загальної кількості.

"Це не фінальний результат, робота по аудиту триває", – сказав Вербицький.

Які правоохоронні органи займалися відкриттям таких справ

Згідно зі звітом Офісу генпрокурора, найбільше справ проти бізнесу було порушено:

Нацполіцією – 64% (4109)

Бюро економічної безпеки (БЕБ) – 27% (1757)

Державним бюро розслідувань (ДБР) – 5% (344)

Службою безпеки України (СБУ) – 4% (261).

Впродовж січня та по лютий включно скасували 163 арешти, найбільша кількість з яких припадає на ДБР — майже 55% (88 арештів). Далі у рейтингу розташувалась Нацполіція — 28% (45 арештів), а на третьому опинилась СБУ – 10% (17), тоді як на четвертому місці БЕБ – 8% (13).

Обмеження тиску на бізнес

Зазначимо, що 23 січня 2024 року Президент України Володимир Зеленський анонсував введення заборони на "маски-шоу" та ініціював створення Ради з підтримки підприємництва і зміни до закону про БЕБ для "обмеження тиску на легальний бізнес". У Офісі гепрокурора наводили дані, що

За даними Офісу генпрокурора, в Україні 77% кримінальних справ проти бізнесу порушуються правоохоронцями без їх подальшої передачі до суду з обвинувальним актом, що стало історичним рекордом. А впродовж жовтня-грудня 2023 року Рада бізнес-омбудсмена зафіксувала 337 скарг з боку компаній, які скаржились на нечесну перевірку та поведінку з боку державних органів.

Нагадаємо, у Раді бізнес-омбудсмена заявили, що для того аби змінити ситуацію з податковими перевірками, доцільно створювати не "клуб білого бізнесу" для обраних, а вирівнювати поле гри для усіх підприємців. Тим часом ухвалення закону про мобілізацію змінить правила та права не лише для військових, а й для підприємств та працівників.