В Офисе генпрокурора закрыли 19% дел против бизнеса

Работа с документами. Фото иллюстративное: Pixabay

В Офисе генпрокурора провели аудит уголовных производств, которые ранее возбуждали против бизнеса . Из 6471 возбужденного уголовного дела закрыли 19%.

Об этом сообщил заместитель генерального прокурора Дмитрий Вербицкий, пишет Forbes.

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В отчете Дмитрий Вербицкий отметил, что в общей сложности выявили 6471 возбужденное уголовное дело против бизнеса. В настоящее время закрыли 1218 таких дел, что составляет 19% от общего количества.

"Это не финальный результат, работа по аудиту продолжается", – сказал Вербицкий.

Какие правоохранительные органы занимались открытием таких дел

Согласно отчету Офиса генпрокурора, больше всего дел против бизнеса было возбуждено:

Нацполицией – 64% (4109)

Бюро экономической безопасности (БЭБ) – 27% (1757)

Государственным бюро расследований (ГБР) – 5% (344)

Службой безопасности Украины (СБУ) – 4% (261).

В течение января и февраля включительно отменили 163 ареста, наибольшее количество из которых приходится на ГБР — почти 55% (88 арестов). Далее в рейтинге расположилась Нацполиция – 28% (45 арестов), а на третьем оказалась СБУ – 10% (17), тогда как на четвертом месте БЭБ – 8% (13).

Ограничение давления на бизнес

Отметим, что 23 января 2024 года Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал введение запрета на "маски-шоу" и инициировал создание Совета по поддержке предпринимательства и изменение закона о БЭБ для "ограничения давления на легальный бизнес". В Офисе гепрокурора приводили данные о том, что

По данным Офиса генпрокурора, в Украине 77% уголовных дел против бизнеса возбуждаются стражами порядка без их дальнейшей передачи в суд с обвинительным актом, что стало историческим рекордом. А в течение октября-декабря 2023 Совет бизнес-омбудсмена зафиксировал 337 жалоб со стороны компаний, которые жаловались на нечестную проверку и поведение со стороны государственных органов.

Напомним, в Совете бизнес-омбудсмена заявили, что для того, чтобы изменить ситуацию с налоговыми проверками, целесообразно создавать не "клуб белого бизнеса" для избранных, а выравнивать поле игры для всех предпринимателей. Между тем, принятие закона о мобилизации изменит правила и права не только для военных, но и для предприятий и работников.