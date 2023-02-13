У Європі попит на офіси зріс на 15 відсотків у 2022-му — дані брокерів

Фіксують зростання вартості орендної площі

У Європі попит на офісні приміщення в Європі поволі відновлюється після пандемії COVID-19. Через це спостерігається підвищення вартості орендної площі.

Про це повідомляє агенція Bloomberg.

Як змінився попит на орендну площу

За даними брокерів Cushman & Wakefield Plc, у 2022 році на континенті здали в оренду 12,6 мільйона квадратних метрів офісних приміщень. Показник на 15% більше, ніж попереднього року, коли багато співробітників працювали віддалено через пандемію.

З огляду на те, що обсяги оренди значно перевищують 15-річну тенденцію, орендна плата підвищилась на 6,2% в останньому кварталі у порівнянні з попереднім роком раніше. Це є найвищим річним показником із середини 2008 року.

Зростання активності недостатнє

Брокери зафіксували збільшення активності на 23 із 30 європейських офісних ринків, які відстежують. Проте підвищення рівня активності було недостатнім, щоб компенсувати незначне збільшення доступного простору, оскільки відкривалися нові проєкти.

За даними Cushman, загальний обсяг доступних площ у Європі зріс на 0,7% порівняно з минулим роком і склав 22,6 мільйона квадратних метрів. Люксембург має найнижчий рівень доступності — 4,2%, за яким йдуть Гамбург, Берлін, Мюнхен і Париж.

Зростання витрат почало гальмувати будівельну діяльність. У 2022 році було завершено 4,3 мільйона квадратних метрів площі, порівняно з 4,8 мільйона квадратних метрів роком раніше. За даними брокерів, сума, яка зараз будується, перебуває на найнижчому рівні з 2017 року.

Нагадаємо, в останні місяці почалися звільнення в технологічній сфері. Так, в американській компанії Zoom оголосили про наміри звільнити 15% своїх співробітників. Також планують зменшити заробітні плати топ-менеджерам. Гендиректор готовий зменшити собі зарплату на 98% на наступний фінансовий рік.

Раніше американська корпорація, яка вважається однією з найбільших компаній у сфері виробництва комп'ютерів, Dell Technologies Inc., заявила, що скоротить штат працівників. Причиною стало різке падіння попиту на продукцію.