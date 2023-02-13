В Европе спрос на офисы вырос на 15 процентов в 2022-м — данные брокеров

Фиксируют рост стоимости арендной площади

В Европе спрос на офисные помещения в Европе постепенно восстанавливается после пандемии COVID-19. Поэтому наблюдается повышение стоимости арендной площади.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Как изменился спрос на арендную площадь

По данным брокеров Cushman&Wakefield Plc, в 2022 году на континенте сдали в аренду 12,6 миллиона квадратных метров офисных помещений. Показатель на 15% больше, чем в прошлом году, когда многие сотрудники работали удаленно из-за пандемии.

Учитывая, что объемы аренды значительно превышают 15-летнюю тенденцию, арендная плата повысилась на 6,2% в последнем квартале по сравнению с предыдущим годом ранее. Это самый высокий годовой показатель с середины 2008 года.

Рост активности недостаточный

Брокеры зафиксировали увеличение активности на 23 из 30 европейских офисных рынков, которые отслеживают. Однако повышение уровня активности было недостаточным, чтобы компенсировать незначительное увеличение доступного пространства, поскольку открывались новые проекты.

По данным Cushman, общий объем доступных площадей в Европе вырос на 0,7% по сравнению с прошлым годом и составил 22,6 миллиона квадратных метров. Люксембург имеет самый низкий уровень доступности — 4,2%, за ним следуют Гамбург, Берлин, Мюнхен и Париж.

Рост расходов начал тормозить строительную деятельность. В 2022 году было завершено 4,3 миллиона квадратных метров площади по сравнению с 4,8 миллиона квадратных метров годом ранее. По данным брокеров, сумма сейчас находится на самом низком уровне с 2017 года.

Напомним, в последние месяцы начались увольнения в технологической сфере. Так, в американской компании Zoom объявили о намерениях уволить 15% своих сотрудников. Также планируют снизить заработные платы топ-менеджерам. Гендиректор готов снизить себе зарплату на 98% на следующий финансовый год.

Ранее американская корпорация, которая считается одной из крупнейших компаний в сфере производства компьютеров Dell Technologies Inc., заявила, что сократит штат работников. Причиной стало резкое падение спроса на продукцию.