Які документи необхідні для отримання субсидії

Розрахунок комунальних платежів. Фото: Новини.LIVE

Міністерство соціальної політики роз’яснило, які документи необхідно подавати для оформлення житлової субсидії.

Відповідне роз’яснення опубліковано на сайті Мінсоцполітики.

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Які документи подавати

Для оформлення житлової субсидії громадяни України мають подати такі документи:

За потреби можуть бути також додані:

договір найму житла;

довідки про доходи, у разі зазначення у декларації доходів, інформація про які відсутня в Податковій та Пенсійному фонді;

довідку внутрішньо переміщеної особи;

інші документи, які необхідні для розгляду питання по суті, наприклад, документи, що підтверджують непроживання особи за місцем реєстрації. Такими документами можуть бути:

довідки, що підтверджують місце перебування особи на території іншої адміністративно-територіальної одиниці у зв’язку з роботою, лікуванням, навчанням, довготривалим відрядженням, відбуванням покарання, у тому числі легалізовані в Україні документи про набуття страхового стажу в іншій країні;

довідки про оплату житлово-комунальних послуг в іншому житловому приміщенні;

акти обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства селищної, сільської або міської ради;

договори оренди житла в іншому місці тощо.

Як заповнювати документи

Наводимо зразки заповнення документів:

Зразок заповнення заяви про призначення та надання житлової субсидії

Зразок заповнення декларації про доходи і витрати осіб які звернулися за призначенням житлової субсидії

Нагадаємо, Новини.LIVE писали, хто не має права на субсидію. Так, субсидія не призначається, зокрема, якщо загальна площа житлового приміщення перевищує 130 кв. метрів для квартир у багатоквартирному будинку, 230 кв. метрів для індивідуальних будинків.

Також не варто розраховувати на субсидію, якщо будь-хто зі складу домогосподарства протягом 12 місяців перед призначенням житлової субсидії здійснив операцію на суму, яка перевищила 50 тис. грн.

Повідомляли ми також про те, що треба знати під час розрахунку субсидії і хто взагалі може звертатися за субсидією.

Так, за даними Пенсійного фонду, за призначенням житлової субсидії мають право звертатися чотири категорії громадян. А саме: