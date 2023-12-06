Какие документы необходимы для получения субсидии

Расчет коммунальных платежей. Фото: Новини.LIVE

Министерство социальной политики разъяснило, какие документы необходимо подавать для оформления жилищной субсидии.

Соответствующее разъяснение опубликовано на сайте Минсоцполитики.

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Какие документы подавать

Для оформления жилищной субсидии граждане Украины должны предоставить следующие документы:

При необходимости могут быть добавлены:

договор найма жилья;

справки о доходах, в случае указания в декларации доходов, информация о которых отсутствует в Налоговой и Пенсионном фонде;

справку внутренне перемещенного лица;

другие документы, необходимые для рассмотрения вопроса по существу, например, документы, подтверждающие не проживание лица по месту регистрации. Такими документами могут быть:

справки, подтверждающие место нахождения лица на территории другой административно-территориальной единицы в связи с работой, лечением, обучением, длительной командировкой, отбыванием наказания, в том числе легализованные в Украине документы о приобретении страхового стажа в другой стране;

справки об оплате жилищно-коммунальных услуг в другом жилом помещении;

акты обследования материально-бытовых условий домохозяйства поселкового, сельского или городского совета;

договоры аренды жилья в другом месте и т.п.

Как заполнять документы

Приводим образцы заполнения документов:

Образец заполнения заявления о назначении и предоставлении жилищной субсидии

Образец заполнения декларации о доходах и расходах лиц, обратившихся за назначением жилищной субсидии

Напомним, Новини.LIVE писали, кто не имеет права на субсидию. Так, субсидия не назначается, в частности, если общая площадь жилого помещения превышает 130 кв. метров для квартир в многоквартирном доме, 230 кв. метров для индивидуальных домов.

Также не стоит рассчитывать на субсидию, если кто-либо из состава домохозяйства в течение 12 месяцев перед назначением жилищной субсидии совершил сделку на сумму, превысившую 50 тыс. грн.

Сообщали мы также о том, что нужно знать при расчете субсидии и кто вообще может обращаться за субсидией.

Так, по данным Пенсионного фонда, за назначением жилищной субсидии вправе обращаться четыре категории граждан. А именно: