Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow Оформление субсидии — какие документы подавать arrow

Оформление субсидии — какие документы подавать

6 декабря 2023 08:15
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Какие документы необходимы для получения субсидии
Расчет коммунальных платежей. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Министерство социальной политики разъяснило, какие документы необходимо подавать для оформления жилищной субсидии.

Соответствующее разъяснение опубликовано на сайте Минсоцполитики.

Читайте также:

Какие документы подавать

Для оформления жилищной субсидии граждане Украины должны предоставить следующие документы:

При необходимости могут быть добавлены:

  • договор найма жилья;
  • справки о доходах, в случае указания в декларации доходов, информация о которых отсутствует в Налоговой и Пенсионном фонде;
  • справку внутренне перемещенного лица;

другие документы, необходимые для рассмотрения вопроса по существу, например, документы, подтверждающие не проживание лица по месту регистрации. Такими документами могут быть:

  • справки, подтверждающие место нахождения лица на территории другой административно-территориальной единицы в связи с работой, лечением, обучением, длительной командировкой, отбыванием наказания, в том числе легализованные в Украине документы о приобретении страхового стажа в другой стране;
  • справки об оплате жилищно-коммунальных услуг в другом жилом помещении;
  • акты обследования материально-бытовых условий домохозяйства поселкового, сельского или городского совета;
  • договоры аренды жилья в другом месте и т.п.

Как заполнять документы

Приводим образцы заполнения документов:

Образец заполнения заявления о назначении и предоставлении жилищной субсидии

Образец заполнения декларации о доходах и расходах лиц, обратившихся за назначением жилищной субсидии

Напомним, Новини.LIVE писали, кто не имеет права на субсидию. Так, субсидия не назначается, в частности, если общая площадь жилого помещения превышает 130 кв. метров для квартир в многоквартирном доме, 230 кв. метров для индивидуальных домов.

Также не стоит рассчитывать на субсидию, если кто-либо из состава домохозяйства в течение 12 месяцев перед назначением жилищной субсидии совершил сделку на сумму, превысившую 50 тыс. грн.

Сообщали мы также о том, что нужно знать при расчете субсидии и кто вообще может обращаться за субсидией.

Так, по данным Пенсионного фонда, за назначением жилищной субсидии вправе обращаться четыре категории граждан. А именно:

  • одно из зарегистрированных в жилом помещении лиц; если же разделены лицевые счета — то каждый из тех, на кого открыт счет;
  • гражданин, не зарегистрированный в жилом помещении или здании, однако фактически проживающий на основе договора аренды жилья (или по решению суда);
  • индивидуальные застройщики, дома которых не приняли в эксплуатацию, в случае начисления платы за жилищно-коммунальные услуги;
  • внутренне перемещенные лица, которые не зарегистрированы в жилье, однако фактически проживают согласно договору аренды жилья, что подтверждается справкой ВПЛ.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

17:49 В ТЦК придумали способ, как мобилизовать всех мужчин

04:10 Закончится все, как началось, — боец "Азова" спрогнозировал конец войны

13:47 Экс-командир Азову ответил на требование Безуглой об отставке Залужного

13:23 В Украине уже действуют новые правила выдачи повесток — что изменилось

06:15 Мобилизация продолжается — с какими болезнями суставов и позвоночника не могут призвать на службу

Глава Фонда госимущества назвал предприятия большой приватизации - 80x80

Глава Фонда госимущества назвал предприятия большой приватизации

05:58 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 декабря: полный список

19:44 Что делать, если вам выписывают повестку прямо в маршрутке — советы украинцам

Новость с видео

04:12 "Азов" ищет специалистов с оплатой до 125 000 грн — какие вакансии предлагают

20:55 В ТЦК прибывает только 10% уведомленных — в одной из областей усилят мобилизацию

18:51 Военное командование требует по 20 тысяч мобилизованных ежемесячно, — нардеп

Актуальное по теме