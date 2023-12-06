Какие документы необходимы для получения субсидии

Оформление субсидии — какие документы подавать
Министерство социальной политики разъяснило, какие документы необходимо подавать для оформления жилищной субсидии.
Соответствующее разъяснение опубликовано на сайте Минсоцполитики.
Какие документы подавать
Для оформления жилищной субсидии граждане Украины должны предоставить следующие документы:
- заявление о назначении и предоставлении жилищной субсидии;
- декларацию о доходах и расходах лиц, обратившихся за назначением жилищной субсидии.
При необходимости могут быть добавлены:
- договор найма жилья;
- справки о доходах, в случае указания в декларации доходов, информация о которых отсутствует в Налоговой и Пенсионном фонде;
- справку внутренне перемещенного лица;
другие документы, необходимые для рассмотрения вопроса по существу, например, документы, подтверждающие не проживание лица по месту регистрации. Такими документами могут быть:
- справки, подтверждающие место нахождения лица на территории другой административно-территориальной единицы в связи с работой, лечением, обучением, длительной командировкой, отбыванием наказания, в том числе легализованные в Украине документы о приобретении страхового стажа в другой стране;
- справки об оплате жилищно-коммунальных услуг в другом жилом помещении;
- акты обследования материально-бытовых условий домохозяйства поселкового, сельского или городского совета;
- договоры аренды жилья в другом месте и т.п.
Как заполнять документы
Приводим образцы заполнения документов:
Образец заполнения заявления о назначении и предоставлении жилищной субсидии
Образец заполнения декларации о доходах и расходах лиц, обратившихся за назначением жилищной субсидии
Напомним, Новини.LIVE писали, кто не имеет права на субсидию. Так, субсидия не назначается, в частности, если общая площадь жилого помещения превышает 130 кв. метров для квартир в многоквартирном доме, 230 кв. метров для индивидуальных домов.
Также не стоит рассчитывать на субсидию, если кто-либо из состава домохозяйства в течение 12 месяцев перед назначением жилищной субсидии совершил сделку на сумму, превысившую 50 тыс. грн.
Сообщали мы также о том, что нужно знать при расчете субсидии и кто вообще может обращаться за субсидией.
Так, по данным Пенсионного фонда, за назначением жилищной субсидии вправе обращаться четыре категории граждан. А именно:
- одно из зарегистрированных в жилом помещении лиц; если же разделены лицевые счета — то каждый из тех, на кого открыт счет;
- гражданин, не зарегистрированный в жилом помещении или здании, однако фактически проживающий на основе договора аренды жилья (или по решению суда);
- индивидуальные застройщики, дома которых не приняли в эксплуатацию, в случае начисления платы за жилищно-коммунальные услуги;
- внутренне перемещенные лица, которые не зарегистрированы в жилье, однако фактически проживают согласно договору аренды жилья, что подтверждается справкой ВПЛ.
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