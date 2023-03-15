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Онлайн-растаможка авто: Минцифры заставит депутатов еще раз рассмотреть законопроект

15 марта 2023 15:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Растаможка авто в Дії — Минцифры подаст повторно законопроект в Раду
Планируется повторно внести в парламент проект закона
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Министерство цифровой трансформации планирует повторно внести на рассмотрение народных депутатов Верховной Рады Украины (ВРУ) законопроект о растаможивании транспорта через мобильное приложение "Дія". Предыдущее голосование нардепы провалили.

О таких намерениях рассказал глава Минцифры Михаил Федоров на мероприятии Business Breakfast "Форбс Украина".

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Минцифры настроено "на результат"

Как рассказал министр, ведомство переподаст в парламент проект закона, предусматривающий растаможку автомобилей онлайн по новой формуле. В этот раз ожидают получить положительный результат.

"В этом направлении мы точно придем к результату. Сейчас передаем проект", — сообщил Федоров.

По его словам, также планируют задействовать общественность и вынести этот вопрос в публичную плоскость, чтобы "дожать".

В феврале этого года парламент не нашел достаточно голосов для поддержки в первом чтении законопроектов №7466 и №7468 о таможенном оформлении транспорта через приложение "Дія" по новой формуле.

Растаможка в "Дії"

Ранее в Минцифре рассказывали, что в законопроекте предусмотрена новая система расчета таможенной пошлины за растаможку транспортных средств. Чтобы узнать стоимость, в приложении нужно ввести некоторые характеристики автомобиля. Система мгновенно сосчитает цену на основе такой информации:

  • год выпуска транспорта;
  • тип и объем двигателя машины;
  • мощность, если речь идет об электромобиле.

Онлайн растаможка авто сделала бы услугу простой и антикоррупционной.

Что еще нужно знать

Напомним, в Украину в прошлом году ввезли 534,8 тысяч автомобилей с иностранной регистрацией. Показатель на 60% меньше результата 2021 года. Аналитики отмечают, что число ввозимых автомобилей на иностранной регистрации почти похоже на количество в 2020 году, когда действовали строгие коронавирусные ограничения.

Ранее мы сообщали, что украинцы в 2022 году преимущественно выбирали подержанные автомобили по цене до 4 тыс. долларов США (доля — 66%). Машинами стоимостью от 10 тыс. до 15 тыс. долларов интересовались 11,17%, а ценой свыше 30 тыс. долларов — только 5%.

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