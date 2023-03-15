Растаможка авто в Дії — Минцифры подаст повторно законопроект в Раду

Онлайн-растаможка авто: Минцифры заставит депутатов еще раз рассмотреть законопроект
Министерство цифровой трансформации планирует повторно внести на рассмотрение народных депутатов Верховной Рады Украины (ВРУ) законопроект о растаможивании транспорта через мобильное приложение "Дія". Предыдущее голосование нардепы провалили.
О таких намерениях рассказал глава Минцифры Михаил Федоров на мероприятии Business Breakfast "Форбс Украина".
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Минцифры настроено "на результат"
Как рассказал министр, ведомство переподаст в парламент проект закона, предусматривающий растаможку автомобилей онлайн по новой формуле. В этот раз ожидают получить положительный результат.
"В этом направлении мы точно придем к результату. Сейчас передаем проект", — сообщил Федоров.
По его словам, также планируют задействовать общественность и вынести этот вопрос в публичную плоскость, чтобы "дожать".
В феврале этого года парламент не нашел достаточно голосов для поддержки в первом чтении законопроектов №7466 и №7468 о таможенном оформлении транспорта через приложение "Дія" по новой формуле.
Растаможка в "Дії"
Ранее в Минцифре рассказывали, что в законопроекте предусмотрена новая система расчета таможенной пошлины за растаможку транспортных средств. Чтобы узнать стоимость, в приложении нужно ввести некоторые характеристики автомобиля. Система мгновенно сосчитает цену на основе такой информации:
- год выпуска транспорта;
- тип и объем двигателя машины;
- мощность, если речь идет об электромобиле.
Онлайн растаможка авто сделала бы услугу простой и антикоррупционной.
Что еще нужно знать
Напомним, в Украину в прошлом году ввезли 534,8 тысяч автомобилей с иностранной регистрацией. Показатель на 60% меньше результата 2021 года. Аналитики отмечают, что число ввозимых автомобилей на иностранной регистрации почти похоже на количество в 2020 году, когда действовали строгие коронавирусные ограничения.
Ранее мы сообщали, что украинцы в 2022 году преимущественно выбирали подержанные автомобили по цене до 4 тыс. долларов США (доля — 66%). Машинами стоимостью от 10 тыс. до 15 тыс. долларов интересовались 11,17%, а ценой свыше 30 тыс. долларов — только 5%.