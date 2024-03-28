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Онлайн-шахрайство в Україні — Нацкомісія з цінних паперів назвала небезпечні сайти

28 березня 2024 11:30
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Шахрайство в інтернеті — Нацкомісія з цінних паперів попередила про небезпечні сайти
Інвестиційний портал. Фото: Unsplush
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

У Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку виявили чергову партію ненадійних інвестиційних проєктів у мережі. Цього разу до списку потрапили 12 сайтів.

Про це інформує пресслужба установи.

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Викриття шахрайських сайтів

Як зазначають у Нацкомісії, задля захисту прав споживачів фінпослуг фахівці здійснюють моніторинг діяльності сумнівних інвестпроєктів, мета яких — заволодіти коштами громадян через нібито надання уявлення про інвестування в різноманітні фінансові активи та здійснення діяльності без наявності дозвільних документів.

До списку ненадійних інвестпроєктів цього разу потрапило багато сайтів сфери криптовалюти.

"Чорний список" поповнили:

У Нацкомісії нагадали потенційним інвесторам про великий ризик, пов’язаний з інвестуванням через осіб, діяльність яких на території країни жодним чином не регулюється, осіб, що вказують недостовірні відомості про ліцензовану та нібито офіційну діяльність в країнах з розвиненими фінринками.

З повним списком ненадійних інвестпроєктів можна ознайомитися за посиланням.

Водночас у разі відсутності даних про проєкт у розділі, потенційні інвестори, керуючись десятьма ознаками сумнівності інвестпроєкту, можуть самостійно здійснити аналіз на предмет сумнівності чи звернутися із запитом до Комісії.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в інтернеті, де діяльність користувачів переважно зосереджена у соціальних мережах, люди постійно стикаються з ризиком стати жертвою фішингу та інших видів шахрайства. Останнім часом це явище набуло особливої актуальності та розмаху, перетворившись на масштабну кампанію зловмисників.

Також ми писали, що клієнт державного "ПриватБанку" втратив понад 253 тис. грн через шахраїв. Оскільки фінустанова так і не повернула втрачені кошти, він звернувся до суду.

шахрайство
інтернет
цінні папери
сайти

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