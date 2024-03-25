ПриватБанк виплатить клієнту 253 тис. грн через шахраїв — рішення суду

Відділення ПриватБанку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Клієнт державного "ПриватБанку" втратив понад 253 тис. грн через шахраїв. Оскільки фінустанова так і не повернула втрачені кошти, він звернувся до суду.

Про це йдеться у матеріалах Зарічного райсуду м. Суми, опублікованих 19.03.2024 року.

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Втрата коштів з рахунків ПриватБанку через шахраїв

Як випливає з матеріалів справи, у клієнта ПриватБанку протягом трьох днів з карток без його відома було знято 252,9 тис. гривень. Це сталося у період з 01.07.2023 року по 03.07.2023 рік.

Він звернувся до поліції з заявою про вчинення відповідного правопорушення. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження "неправомірне заволодіння коштами".

Чоловік звернувся до фінустанови з вимогою повернути гроші, однак там не змогли вирішити відповідне питання. Клієнт був змушений подавати до суду.

"Позивач уклав з банком договір про надання банківських послуг та отримав електронний платіжний засіб (картку) для здійснення платіжних операцій по рахунку. У період з 1 по 3 липня 2023 року з двох карток декількома операціями було зроблено зняття коштів та розрахунки у торгових точках на суму 134 787 гривень та 118 178 гривень. Маючи доступ до його акаунту вони додали картки до гаманця MiPay, змін PIN-кодів по вказаних картках не було, що свідчить про розголошення вказаної інформації самим клієнтом", — йдеться у ПриватБанку.

Рішення суду щодо ошуканого клієнта Привату

Суд став на бік клієнта ПриватБанку, ухваливши рішення стягнути з акціонерного товариства комерційний банк "ПриватБанк" на його користь 252,9 тис. гривень, а також змусити банк здійснити перерахунок відсотків за користування кредитом, наданим клієнту, виходячи з обсягу боргу за наданим кредитом, що існував станом на 31 червня 2023 року.

"Усі дії, які були пов'язані зі зняттям коштів з карток позивача у Рівному та Запоріжжі були здійснені з використанням мобільного пристрою, який йому не належить. Клієнт звернувся до банку для з'ясування причин списання коштів, за результатами перевірки підтверджено, що операції були шахрайськими, однак покладено відповідальність за ці операції на клієнта. Враховуючи доведений факт несанкціонованого списання коштів з рахунку, суд дійшов висновку про наявність підстав для стягнення з банку безпідставно списаних коштів в сумі 134 787 гривень та 118 178 гривень", — йдеться у вердикті суду.

Що ще варто знати

Нагадаємо, експерти назвали п'ять українських банків, які найчастіше судяться з клієнтами. Більшість судових процесів стосується повернення невеликих сум за споживчими кредитами.

Також повідомлялося, що у ПриватБанку клієнти можуть отримати приємний бонус за перекази коштів з картки на картку. У рамках "Весняного кешбеку" банк може сумарно подарувати 3 тис. грн.