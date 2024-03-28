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Онлайн-мошенничество в Украине — Нацкомиссия по ценным бумагам назвала опасные сайты

28 марта 2024 11:30
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Мошенничество в интернете — Нацкомиссия по ценным бумагам предупредила об опасных сайтах
Инвестиционный портал. Фото: Unsplush
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

В Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку обнаружили очередную партию ненадежных инвестиционных проектов в сети. На этот раз в список попали 12 сайтов.

Об этом информирует пресс-служба учреждения.

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Как отмечают в Нацкомиссии, для защиты прав потребителей финуслуг специалисты осуществляют мониторинг деятельности сомнительных инвестпроектов, цель которых — завладеть средствами граждан через якобы предоставление представления об инвестировании в различные финансовые активы и осуществления деятельности без наличия разрешительных документов.

В список ненадежных инвестпроектов на этот раз попало много сайтов сферы криптовалюты.

"Черный список" пополнили:

В Нацкомиссии напомнили потенциальным инвесторам о большом риске, связанном с инвестированием из-за лиц, деятельность которых на территории страны никоим образом не регулируется, лиц, указывающих недостоверные сведения о лицензированной и якобы официальной деятельности в странах с развитыми финрынками.

С полным списком ненадежных инвестпроектов можно ознакомиться по ссылке.

В то же время, в случае отсутствия данных о проекте в разделе потенциальные инвесторы, руководствуясь десятью признаками сомнительности инвестпроекта, могут самостоятельно осуществить анализ на предмет сомнительности или обратиться с запросом к Комиссии.

Что еще стоит знать

Напомним, в интернете, где деятельность пользователей преимущественно сосредоточена в социальных сетях, люди постоянно сталкиваются с риском стать жертвой фишинга и других видов мошенничества. В последнее время это явление приобрело особую актуальность и размах, превратившись в масштабную кампанию злоумышленников.

Также мы писали, что клиент государственного "ПриватБанка" потерял более 253 тыс. грн из-за мошенников. Поскольку финучреждение так и не вернуло утраченные средства, он обратился в суд.

мошенничество
интернет
ценные бумаги
сайты

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