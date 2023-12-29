Безпека покупок онлайн — які продукти краще обирати у супермаркетах

Люди за ноутбуком. Фото: Freepic

У сучасному світі велика кількість людей користується інтернет-магазинами для придбання різних товарів, зокрема, харчових продуктів. Тим не менше, існують певні товари, які вкрай ризиковано придбавати онлайн, тому краще особисто відвідати супермаркет, щоб переконатися в якості продуктів.

Які продукти слід купувати лише в супермаркетах або спеціалізованих магазинах, розповіли Pro Гроші.

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Продукти, які не варто купувати в інтернет-магазинах

При покупці в інтернет-магазинах варто уникати придбання продуктів, які вимагають особистої перевірки або мають короткий термін придатності. Зокрема:

М'ясо та риба: особливо важливо уважно перевіряти якість м'яса та риби, оскільки їхній стан може вплинути на здоров'я людини. Свіжість таких продуктів можна визначити лише особисто, особисто відвідавши магазин, де можна оцінити запах та зовнішній вигляд продукту. Замовляючи м'ясо та рибу онлайн, існує ризик отримати несвіжі товари, тому важливо особисто перевірити їхню якість у супермаркеті.

особливо важливо уважно перевіряти якість м'яса та риби, оскільки їхній стан може вплинути на здоров'я людини. Свіжість таких продуктів можна визначити лише особисто, особисто відвідавши магазин, де можна оцінити запах та зовнішній вигляд продукту. Замовляючи м'ясо та рибу онлайн, існує ризик отримати несвіжі товари, тому важливо особисто перевірити їхню якість у супермаркеті. Фрукти та овочі: деякі фрукти, такі як банани, ківі та манго, виділяють газ етилен, що прискорює їхнє дозрівання. Особистий огляд є ключовим для вибору свіжих продуктів, оскільки онлайн неможливо перевірити їхню якість, що може призвести до отримання неякісних товарів.

деякі фрукти, такі як банани, ківі та манго, виділяють газ етилен, що прискорює їхнє дозрівання. Особистий огляд є ключовим для вибору свіжих продуктів, оскільки онлайн неможливо перевірити їхню якість, що може призвести до отримання неякісних товарів. Морепродукти: купуючи різноманітні "морські коктейлі" або морепродукти, важливо враховувати їхню здатність швидку псуватися при неправильному зберіганні. Лише відвідавши фізичний магазин, можна впевнитися в свіжості та якості цих товарів, уникнувши можливих проблем зі здоров'ям.

купуючи різноманітні "морські коктейлі" або морепродукти, важливо враховувати їхню здатність швидку псуватися при неправильному зберіганні. Лише відвідавши фізичний магазин, можна впевнитися в свіжості та якості цих товарів, уникнувши можливих проблем зі здоров'ям. Продукти, які швидко псуються: до них відносяться товари, які не витримують тривалого транспортування або зберігання, такі як свіжі овочі та фрукти. Онлайн-покупка таких товарів може призвести до отримання псованих продуктів, тому є рекомендація купувати їх в супермаркетах.

Загалом, безпечно купувати товари онлайн, які не швидко псуються, такі як консервовані продукти, бакалію, напої та інші, які не піддаються деформації або псуванню під час транспортування.

Що ще треба знати

Нагадаємо, що ми проаналізували вартість ковбас, сирів та ікри, порівняли середні ціни на ці ж продукти у грудні 2022 року та дізналися, чи дорожче буде готувати закуски на новорічний стіл.

Також ми розповідали, скільки ви витратите на оселедець під шубою на новорічний стіл 2024. На приготування оселедця під шубою на Новій рік 2024 вам потрібна буде приблизно та ж сума грошей. А от на вартість салату олів'є суттєво вплинуло здорожчання цін. Картопля, зелений горошок та варена ковбаса стали драйверами підвищення вартості цього салату.