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Ціни на продукти у 2024 році — до чого готуватися українцям з нового року

28 грудня 2023 10:27
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Ірина Шпак
редактор
Ціни на продукти 2024 — як зміниться вартість у наступному році
Люди на базарі. Фото: Новини.LIVE
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

В Міністерстві агрополітики вважають, що наступного року ціни на основні продукти в Україні залишаться стабільними. Проте це стосується виключно внутрішнього виробництва країни.

Про це повідомляє перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький.

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Чи зміняться ціни на продукти у 2024 році

За словами Висоцького, у 2024 році можливі традиційні коливання цін в Україні, але водночас зазначив, що внутрішні товари відмінної якості будуть доступними для всіх споживачів. Наразі відзначається зниження цін на цукор і соняшникову олію.

"Є стабільна ситуація порівняно з минулим роком — буквально 5% коливань — по м'ясу і молочній продукції. Це ми говоримо за українську продукцію. Ми поділяємо, оскільки імпорт дорогий через логістику. Але в нас із виробництвом кормів не повинно бути проблем, тому в принципі за основними блоками вітчизняної продукції має бути стабільна ситуація наступного року. Цілком можливо, що будуть традиційні, але незначні сезонні коливання. Але не більше того", — зазначив він.

Що ще треба знати

Нагадаємо, що ми проаналізували вартість ковбас, сирів та ікри, порівняли середні ціни на ці ж продукти у грудні 2022 року та дізналися, чи дорожче буде готувати закуски на новорічний стіл.

Також ми розповідали, скільки ви витратите на оселедець під шубою на новорічний стіл 2024. На приготування оселедця під шубою на Новій рік 2024 вам потрібна буде приблизно та ж сума грошей. А от на вартість салату олів'є суттєво вплинуло здорожчання цін. Картопля, зелений горошок та варена ковбаса стали драйверами підвищення вартості цього салату.

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