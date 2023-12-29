Безопасность покупок онлайн — какие продукты лучше выбирать в супермаркетах

Люди за ноутбуком. Фото: Freepic

В современном мире большое количество людей пользуются интернет-магазинами для приобретения различных товаров, в частности пищевых продуктов. Тем не менее существуют определенные товары, которые крайне рискованно приобретать онлайн, поэтому лучше лично посетить супермаркет, чтобы убедиться в качестве продуктов.

Какие продукты следует покупать только в супермаркетах или специализированных магазинах, рассказали Pro Гроші.

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Продукты, которые не следует покупать в интернет-магазинах

При покупке в интернет-магазинах следует избегать приобретения продуктов, требующих личной проверки или имеющих короткий срок годности. В частности:

Мясо и рыба: особенно важно внимательно проверять качество мяса и рыбы, поскольку их состояние может повлиять на здоровье человека. Свежесть таких продуктов можно определить лично, посетив магазин, где можно оценить запах и внешний вид продукта. Заказывая мясо и рыбу онлайн, существует риск получить несвежие товары, поэтому важно лично проверить их качество в супермаркете.

особенно важно внимательно проверять качество мяса и рыбы, поскольку их состояние может повлиять на здоровье человека. Свежесть таких продуктов можно определить лично, посетив магазин, где можно оценить запах и внешний вид продукта. Заказывая мясо и рыбу онлайн, существует риск получить несвежие товары, поэтому важно лично проверить их качество в супермаркете. Фрукты и овощи: некоторые фрукты, такие как бананы, киви и манго, выделяют этилен, что ускоряет их созревание. Особый обзор является ключевым для выбора свежих продуктов, поскольку онлайн невозможно проверить их качество, что может привести к получению некачественных товаров.

некоторые фрукты, такие как бананы, киви и манго, выделяют этилен, что ускоряет их созревание. Особый обзор является ключевым для выбора свежих продуктов, поскольку онлайн невозможно проверить их качество, что может привести к получению некачественных товаров. Морепродукты: покупая разнообразные "морские коктейли" или морепродукты, важно учитывать их способность быстро портиться при неправильном хранении. Только посетив физический магазин, можно убедиться в свежести и качестве этих товаров, избежав возможных проблем со здоровьем.

покупая разнообразные "морские коктейли" или морепродукты, важно учитывать их способность быстро портиться при неправильном хранении. Только посетив физический магазин, можно убедиться в свежести и качестве этих товаров, избежав возможных проблем со здоровьем. Быстропортящиеся продукты: к ним относятся товары, не выдерживающие длительной транспортировки или хранения, такие как свежие овощи и фрукты. Онлайн-покупка таких товаров может привести к получению испорченных продуктов, поэтому есть рекомендация покупать их в супермаркетах.

В общем, безопасно покупать непортящиеся товары онлайн, такие как консервированные продукты, бакалея, напитки и другие, которые не подвергаются деформации или порче во время транспортировки.

Что еще нужно знать

Напомним, что мы проанализировали стоимость колбас, сыров и икры, сравнили средние цены на эти же продукты в декабре 2022 года и узнали, дороже ли будет готовить закуски на новогодний стол.

Также мы рассказывали, сколько вы потратите на сельдь под шубой на новогодний стол 2024 года. На приготовление сельди под шубой на Новый год 2024 вам потребуется примерно та же сумма денег. А вот на стоимость салата оливье существенно повлияло удорожание цен. Картофель, зеленый горошек и вареная колбаса стали драйверами повышения стоимости этого салата.