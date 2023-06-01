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ООН висловила занепокоєння повільним темпом перевезень зерна з України

1 червня 2023 23:00
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
ООН висловила занепокоєння повільним темпом перевезень зерна з України
Судна з зерном чекають на південній якірній стоянці Босфору в Стамбулі. Фото: REUTERS/Mehmet Emin Caliskan
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 1 червня, Організація Об'єднаних Націй висловила занепокоєння "постійним уповільненням" морських перевезень зерна з українських чорноморських портів у квітні і травні. 

Про це повідомляє CNN.

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"У травні з українських портів вийшло 33 судна, що вдвічі менше, ніж у квітні. Лише три з них вийшли з порту Південний, одного з трьох українських портів, охоплених цією ініціативою", — заявив речник ООН Стефан Дюжаррік.

За його словами, експорт у травні досяг 1,3 мільйона метричних тонн зернових та інших продуктів харчування, що становить менше половини від попереднього місяця.

Дюжаррік повідомив, що за останній тиждень кількість інспекційних груп в Об'єднаному координаційному центрі, які здійснюють пропуск суден, скоротилася з трьох до двох.

"Обмежена кількість реєстрацій і скорочення інспекційних груп призвели до того, що середня кількість щоденних перевірок знизилася до трьох", — розповів речник ООН.

Він наголосив, що ООН продовжить інтенсивну співпрацю зі сторонами для повного відновлення роботи та продовження ініціативи.

Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков заявив, що 50 суден очікують на проходження через Босфор, щоб завантажити 2,4 мільйона тонн продовольства.

Нагадаємо, російська делегація знову відмовила в реєстрації вхідного флоту для участі в зерновій ініціативі. Спільний координаційний центр (СКЦ) в Стамбулі оголосив про неможливість складання інспекційного плану на 1 червня.

Також ми писали, що ООН хоче врятувати "Чорноморську зернову угоду", щоб безпечно експортувати зерно. Для цього вона пропонує двом країнам — Україні та Туреччині — обговорити можливість транзиту російського аміаку територією України.

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