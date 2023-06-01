ООН выразила обеспокоенность медленным темпом перевозок зерна из Украины

Судна с зерном ждут на южной якорной стоянке Босфора в Стамбуле. Фото: REUTERS/Mehmet Emin Caliskan

Сегодня, 1 июня, Организация Объединенных Наций выразила обеспокоенность "постоянным замедлением" морских перевозок зерна из украинских черноморских портов в апреле и мае.

Об этом сообщает CNN.

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"В мае из украинских портов вышли 33 судна, что вдвое меньше, чем в апреле. Лишь три из них вышли из порта Южный, одного из трех украинских портов, охваченных этой инициативой", — заявил спикер ООН Стефан Дюжаррик.

По его словам, экспорт в мае достиг 1,3 миллиона метрических тонн зерновых и других продуктов питания, что составляет менее половины предыдущего месяца.

Дюжаррик сообщил, что за последнюю неделю количество инспекционных групп в Объединенном координационном центре, осуществляющих пропуск суден, сократилось с трех до двух.

"Ограниченное количество регистраций и сокращение инспекционных групп привели к тому, что среднее количество ежедневных проверок снизилось до трех", — рассказал представитель ООН.

Он подчеркнул, что ООН продолжит интенсивное сотрудничество со сторонами по полному возобновлению работы и продолжению инициативы.

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил, что 50 суден ожидают прохождения через Босфор, чтобы загрузить 2,4 миллиона тонн продовольствия.

Напомним, российская делегация снова отказала в регистрации входящего флота для участия в зерновой инициативе. Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле объявил о невозможности составления инспекционного плана на 1 июня.

Также мы писали, что ООН хочет спасти "Черноморское зерновое соглашение", чтобы безопасно экспортировать зерно. Для этого она предлагает двум странам — Украине и Турции — обсудить возможность транзита российского аммиака по территории Украины.