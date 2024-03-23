Ціни на житло в Україні — скільки коштує орендувати квартиру у березні

Оренда квартир в Україні — як змінились ціни у містах-мільйонниках за пів року
Упродовж останніх шести місяців ціни на оренду квартир у містах-мільйонниках підвищились не більше ніж на 8%. За цей період вартість оренди помешкання помітно зросла тільки в одному з п'яти таких міст.
Про це йдеться в аналітиці додатку оренди квартир bird.
На ринку оренди нерухомості в регіонах без активних бойових дій стабілізація відбулася ще наприкінці весни минулого року. Єдине місто, де значно зросли ціни, — це Дніпро.
Як змінилися ціни на оренду житла за шість місяців
Київ:
- 1-кімнатні — 14 000 гривень (+7% за пів року);
- 2-кімнатні — 20 000 гривень (+2% за пів року);
- 3-кімнатні — 32 500 гривень (+4% за пів року).
Львів:
- 1-кімнатні — 15 500 гривень (+1% за пів року);
- 2-кімнатні — 17 000 гривень (-5% за пів року);
- 3-кімнатні — 19 450 гривень (-7% за пів року).
Дніпро:
- 1-кімнатні — 10 500 гривень (+14% за пів року);
- 2-кімнатні — 18 000 гривень (+33% за пів року);
- 3-кімнатні — 19 000 гривень (+23% за пів року).
Одеса:
- 1-кімнатні — 7 350 гривень (–8% за пів року);
- 2-кімнатні — 9 700 гривень (–3% за пів року);
- 3-кімнатні — 15 450 гривень (+3% за пів року).
Харків:
- 1-кімнатні — 4 000 гривень (ціна не змінилася);
- 2-кімнатні — 6 000 гривень (ціна не змінилася);
- 3-кімнатні — 8 050 гривень (+0,6% за півроку).
"В серпні-вересні в столиці та ще деяких активних регіонах навіть відчувалась сезонність — ціни виросли на півтора місяця і разом зі спадом попиту повернулись назад. Враховуючи, що ринок стабільний вже майже рік, аналітики прогнозують сезонне підвищення цін і навесні теж", — повідомляють представники bird.
Що ще треба знати
Нагадаємо, в Україні за останні шість місяців вартість житла на вторинному ринку відчутно зросла. Найбільше дорожчають квартири в кількох регіонах.
Ми також писали, що маркетплейс DIM.RIA порівняв зимовий сезон 2024 року на ринку нерухомості України з 2023 роком. Вартість житлових приміщень у Києві зросла на 2%.
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