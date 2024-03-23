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Оренда квартир в Україні — як змінились ціни у містах-мільйонниках за пів року

23 березня 2024 15:52
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор
Ціни на житло в Україні — скільки коштує орендувати квартиру у березні
Люди на прогулянці у Києві. Фото: Новини.LIVE
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

Упродовж останніх шести місяців ціни на оренду квартир у містах-мільйонниках підвищились не більше ніж на 8%. За цей період вартість оренди помешкання помітно зросла тільки в одному з п'яти таких міст.

Про це йдеться в аналітиці додатку оренди квартир bird.

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На ринку оренди нерухомості в регіонах без активних бойових дій стабілізація відбулася ще наприкінці весни минулого року. Єдине місто, де значно зросли ціни, — це Дніпро.

Як змінилися ціни на оренду житла за шість місяців

Київ:

  • 1-кімнатні — 14 000 гривень (+7% за пів року);
  • 2-кімнатні — 20 000 гривень (+2% за пів року);
  • 3-кімнатні — 32 500 гривень (+4% за пів року).
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Джерело: bird

Львів:

  • 1-кімнатні — 15 500 гривень (+1% за пів року);
  • 2-кімнатні — 17 000 гривень (-5% за пів року);
  • 3-кімнатні — 19 450 гривень (-7% за пів року).
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Джерело: bird

Дніпро:

  • 1-кімнатні — 10 500 гривень (+14% за пів року);
  • 2-кімнатні — 18 000 гривень (+33% за пів року);
  • 3-кімнатні — 19 000 гривень (+23% за пів року).
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Джерело: bird

Одеса:

  • 1-кімнатні — 7 350 гривень (–8% за пів року);
  • 2-кімнатні — 9 700 гривень (–3% за пів року);
  • 3-кімнатні — 15 450 гривень (+3% за пів року).
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Джерело: bird

Харків:

  • 1-кімнатні — 4 000 гривень (ціна не змінилася);
  • 2-кімнатні — 6 000 гривень (ціна не змінилася);
  • 3-кімнатні — 8 050 гривень (+0,6% за півроку).
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Джерело: bird

"В серпні-вересні в столиці та ще деяких активних регіонах навіть відчувалась сезонність — ціни виросли на півтора місяця і разом зі спадом попиту повернулись назад. Враховуючи, що ринок стабільний вже майже рік, аналітики прогнозують сезонне підвищення цін і навесні теж", — повідомляють представники bird.

Що ще треба знати

Нагадаємо, в Україні за останні шість місяців вартість житла на вторинному ринку відчутно зросла. Найбільше дорожчають квартири в кількох регіонах.

Ми також писали, що маркетплейс DIM.RIA порівняв зимовий сезон 2024 року на ринку нерухомості України з 2023 роком. Вартість житлових приміщень у Києві зросла на 2%.

Київ
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Львів
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