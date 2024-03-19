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В Україні дорожчає вторинне житло — де найбільше змінились ціни

19 березня 2024 12:32
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Нерухомість в Україні дорожчає — які ціни на вторинне житло у березні
Ключі від житла. Фото: Unsplush
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

В Україні за останні шість місяців вартість житла на вторинному ринку відчутно зросла. Найбільше дорожчають квартири в кількох регіонах.

Про це свідчать дані одного з українських порталів нерухомості.

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Як змінилися ціни на вторинці

За інформацією аналітиків, середня вартість однокімнатної квартири у Львові — 60 тис. доларів. Ціна на 7% більша проти показника понад пів року тому. Двокімнатна зараз коштує 91,1 тис. доларів. Ціна підскочила ще більше, на 12%, за пів року. Вартість трикімнатних змінилась найменше, на 6% за пів року, підвищившись до 110,9 тис. доларів.

У столиці України ціни зросли помірніше. Зараз середня вартість "однокімнатки" становить 68 тис. доларів, двокімнатної — 85 тис. доларів. За даними аналітиків, середня реальна вартість проданого житла становить 55 тис. доларів для однокімнатних квартир та 75 тис. доларів — для двокімнатних.

 

нерухомість
Джерело: ЛУН

В Одесі ціни на квартири зросли найбільше на "однокімнатки" — на 11% за останні шість місяців. Так, однокімнатна квартира коштує 40 тис. доларів, двокімнатна — 58,3 тис. доларів, що на 5% більше, трикімнатна — 80 тис. доларів, що на 6% дорожче.

У Дніпрі найбільше подорожчали однокімнатні квартири, на 10%, до 38 тис. доларів, двокімнатні на 8%, до 52,3 тис. доларів, трикімнатні на 9%, до 71 тис. доларів.

Як зазначають експерти, у Харкові, єдиному з-поміж міст-мільйонників, вторинка подешевшала. Там однокімнатні квартири коштують 24,5 тис. доларів, що на 2% дешевше, ніж було шість місяців тому. Ціна на двокімнатні на 7% менша — 37,5 тис. доларів, на трикімнатні на 5% дешевше — 49,9 тис. доларів.

Також аналітики підрахували, скільки потрібно мати заробітних плат програмісту, який в країні отримує фактично найбільше, щоб купити вторинне житло у Києві.

 

ціни на квартири
Джерело: ЛУН

Ціни на первинному ринку

Вартість житла у Києві, Львові, Одесі, Дніпрі та Харкові залишаються практично незмінними, однак планомірне зростання спостерігається в Івано-Франківську.

Так, за рік квадратний метр від забудовника подорожчав на 5 тис. грн. Зараз в обласному центрі в наявності до продажу 155 житлових черг у 55 комплексах, а будується 119 черг.

Це фактично стільки ж, як у двох містах — Одесі та Харкові.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні деякі громадяни можуть отримати податкову знижку на купівлю квартири чи будинку. Держава гарантує часткове повернення витраченої суми коштів за певних умов.

Також ми писали, що в Києві за рік зросла середня вартість квадратного метра на первинному ринку нерухомості. Ціна підвищилась на 1,4 тис. грн.

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