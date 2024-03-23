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Аренда квартир в Украине — как изменились цены в городах-миллионниках за полгода

23 марта 2024 15:52
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Цены на жилье в Украине — сколько стоит арендовать квартиру в марте
Люди на прогулке в Киеве. Фото: Новини.LIVE
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

За последние шесть месяцев цены на аренду квартир в городах-миллионниках повысились не более чем на 8%. За этот период стоимость аренды жилья заметно выросла только в одном из пяти таких городов.

Об этом говорится в аналитике приложения аренды квартир bird.

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На рынке аренды недвижимости в регионах без активных боевых действий стабилизация произошла еще в конце весны прошлого года. Единственный город, где значительно выросли цены, — это Днепр.

Как изменились цены на аренду жилья за шесть месяцев

Киев:

  • 1-комнатные — 14 000 гривен (+7% за полгода);
  • 2-комнатные — 20 000 гривен (+2% за полгода);
  • 3-комнатные — 32 500 гривен (+4% за полгода).
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Источник: bird

Львов:

  • 1-комнатные — 15 500 гривен (+1% за полгода);
  • 2-комнатные — 17 000 гривен (-5% за полгода);
  • 3-комнатные — 19 450 гривен (-7% за полгода).
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Источник: bird

Днепр:

  • 1-комнатные — 10 500 гривен (+14% за полгода);
  • 2-комнатные — 18 000 гривен (+33% за полгода);
  • 3-комнатные — 19 000 гривен (+23% за полгода).
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Источник: bird

Одесса:

  • 1-комнатные — 7 350 гривен (–8% за полгода);
  • 2-комнатные — 9 700 гривен (–3% за полгода);
  • 3-комнатные — 15 450 гривен (+3% за полгода).
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Источник: bird

Харьков:

  • 1-комнатные — 4 000 гривен (цена не изменилась);
  • 2-комнатные — 6 000 гривен (цена не изменилась);
  • 3-комнатные — 8 050 гривен (+0,6% за полгода).
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Источник: bird

"В августе-сентябре в столице и некоторых активных регионах даже ощущалась сезонность — цены выросли на полтора месяца и вместе со спадом спроса вернулись назад. Учитывая, что рынок стабилен уже почти год, аналитики прогнозируют сезонное повышение цен и весной тоже", — сообщают представители bird.

Что еще нужно знать

Напомним, в Украине за последние шесть месяцев стоимость жилья на вторичном рынке ощутимо выросла. Больше всего дорожают квартиры в нескольких регионах.

Мы также писали, что маркетплейс DIM.RIA сравнил зимний сезон 2024 года на рынке недвижимости Украины с 2023 годом. Стоимость жилых помещений в Киеве выросла на 2%.

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