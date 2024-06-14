Оренда квартир в Україні — де найдорожчі ціни на житло

Панорама Києва. Фото: Новини.LIVE

У травні 2024 року середня вартість оренди однокімнатної квартири сягнула 6 942 гривень на місяць. З січня цього року ціна піднялася на 5,1%.

Про це йдеться на порталі Державної служби статистики України.

Читайте також:

Ціни на оренду в областях України

Ціни на оренду зростають у західних та деяких центральних регіонах України. На першому місці за вартістю оренди Львівська область, де оренда коштує 12 057 гривень. Друге місце займає Закарпатська область з орендною платою в 11 772 гривні, хоча тут спостерігалося зниження на 8,1%.

Третє місце належить Рівненській області, де орендна плата зросла на 36,0% з початку року і тепер становить 9 785 гривень.

Оренда в Києві піднялася на 4,2%, досягнувши 9 093 гривні, залишаючи столицю на четвертому місці за вартістю.

Як змінились ціни на оренду 1-кімнатної квартири в Україні. Джерело: Держстат

Найнижча вартість оренди спостерігається у регіонах, близьких до фронту, таких як Херсонська (2 831 гривня), Сумська (3 289 гривень) та Миколаївська (3 485 гривень) області.

Що ще варто знати

Нагадаємо, аналітичний центр українського маркетплейсу DІM.RIA підсумував весняний сезон 2024 року на українському ринку нерухомості та представив оновлений звіт. Станом на кінець травня 2024 року ціни на оренду однокімнатних квартир за весняний сезон знизилися лише в двох областях України.

Ми також писали, що протягом майже двох з половиною років повномасштабної війни, з державного бюджету України було виділено 64,5 мільйона гривень на оренду житла для народних депутатів у Києві. За цей період 160 нардепів скористалися правом отримати компенсацію за оренду.